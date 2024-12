Cez zimné prechádzky treba bábätkám natrieť tvár hutnejším krémom

Bratislava 31. decembra (TASR) - Počas zimných prechádzok je treba bábätkám natrieť tvár kvalitným hutnejším krémom určeným novorodencom. Ideálne je ich obliekať formou vrstvenia a používať kvalitnú bavlnenú bielizeň. Odporúča to farmaceutka z lekárne Dr. Max Lenka Čorbová.



Ako uviedla, všeobecne sa odporúča, aby malo bábätko pri obliekaní o jednu vrstvu viac ako dospelý. "Pri zisťovaní, či je bábätku teplo, sa nikdy neorientujte jeho teplotou rúk alebo nosa. Oveľa vhodnejšie je chytiť zátylok bábätka a ak je studený, pridať o vrstvu oblečenia viac. Ak je dieťa spotené, uberte jednu vrstvu," odporúča Čorbová.



Upozornila, že tvár bábätka je počas prechádzky vystavená poveternostným podmienkam. Kozmetika pre bábätká by podľa jej slov svojím zložením mala prihliadať nielen na citlivú pokožku novorodenca, ale aj na zastúpenie jednotlivých zložiek vzhľadom na ročné obdobie a počasie. "Masti alebo krémy pre deti používané v zime by mali obsahovať len minimálne množstvo vody, ktorá je nežiaduca a mohla by bábätku spôsobiť popraskanie detskej pokožky. Pokožka detí, obzvlášť novorodencov, je tenšia a s menším množstvom mazových žliaz, ľahšie stráca vodu, čím sa dehydratuje a následne podráždi. Krém je vhodné aplikovať aj na ruky, ktoré potom prekryte rukavicami. Na pery môžete dať bábätku klasickú lekársku vazelínu," priblížila farmaceutka.



Dodala, že ak je bábätko zdravé, odporúča sa chodiť s ním na prechádzky už po dvoch týždňoch od narodenia, a to aj každý deň. "Môžete začať tým, že s bábätkom budete krátko na balkóne či terase a postupne mu budete predlžovať dobu pobytu na čerstvom vzduchu. S novorodencom môžete vonku stráviť aj dve hodiny - najmä okolo poludnia, keď ešte svieti slniečko," ozrejmila Čorbová.