Ch. Barnard prvýkrát transplantoval srdce, narodil sa S. Stračina

Bratislava 3. decembra (TASR) - Upozorniť na problémy ľudí so zdravotným postihnutím, pochopiť ich a podporovať ich aktívnu účasť v živote spoločnosti, aj to sú ciele Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím, ktorý pripadá na dnešný deň - 3. december a z iniciatívy OSN si ho každoročne pripomíname od roku 1992.



Medzi najväčších misionárov v cirkevných dejinách patril sv. František Xaverský. V roku 1927 ho pápež Pius XI. vyhlásil za patróna všetkých misií. Dnes je sviatok sv. Františka Xaverského, patróna diela šírenia viery (misionárov).



Súrodenecká autorsko-interpretačná dvojica Peter a Júlia Hečkovci zažiarila najmä v 80. rokoch minulého storočia hitmi ako napríklad Taliansky muzikál, Maturitné tablo, Mesto snov a mnohými ďalšími. Speváčka, textárka a výtvarníčka JÚLIA HEČKOVÁ dnes oslavuje 60-ku.



Čiernymi písmenami sa do dejín Československa zapísal 3. december 1952. V tento deň boli v Prahe popravení bývalý generálny tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Československa RUDOLF SLÁNSKÝ, politik, diplomat, publicista a právnik VLADIMÍR CLEMENTIS a ďalší obžalovaní. Súd vyniesol 11 trestov smrti a tri doživotné tresty. Stalo sa tak vo vykonštruovanom "procese s vedením protištátneho sprisahaneckého centra na čele s Rudolfom Slánským". V roku 1963 boli politicky a občiansky rehabilitovaní.



Jeho originálny debut Na konci s dychom (1959) ho preslávil na celom svete a považuje sa za míľnik v dejinách svetovej kinematografie. Popredný predstaviteľ novej vlny, francúzsky filmový režisér JEAN-LUC GODARD, ktorý svojimi dielami ovplyvnil celý rad ďalších režisérov, sa dnes dožíva 91 rokov.



Juhoafrický kardiochirurg Christiaan Barnard je vo svete známy ako lekár, ktorý uskutočnil prvú transplantáciu srdca. Pacient, predavač potravín Lewis Washkansky, dostal nové srdce 3. decembra 1967. Hoci po zákroku žil len 18 dní, mal dosť síl na to, aby sa usmieval. Aj v tom bol Barnardov úspech, pretože svetu daroval novú reálnu nádej prežiť srdcové ochorenia.



Jeden z najznámejších, ale aj najkontroverznejších rockových spevákov v histórii hudby, britský hudobník OZZY OSBOURNE sa do povedomia hudobných fanúšikov dostal predovšetkým ako spevák slávnej kapely Black Sabbath. Búrlivák, ktorý si vyslúžil prezývku "knieža temnoty" sa dnes dožíva 73 rokov.



Dnes má meniny Oldrich. Toto, na Slovensku zriedkavé mužské meno má nemecký pôvod a v preklade znamená "dedičný vládca".