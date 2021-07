Chajdiaková: SR by malo diskutovať ako využije plán na zníženie emisií

Bratislava 16. júla (TASR) - Slovensko potrebuje diskusiu o tom, ako chce realizovať a efektívne využiť európsky plán Fit for 55 na zníženie emisií. Upozorňuje na to Slovenská klimatická iniciatíva, ktorá oceňuje návrh Európskej komisie aj podporu zo strany vlády.



SKI by privítala diskusiu o potrebných legislatívnych zmenách a jasnejšie plány SR, venujúce sa rozvoju obnoviteľných zdrojov energií (OZE), obnove budov a energetickej chudobe. Iniciatíva je podľa jej koordinátorky Kateřiny Chajdiakovej pripravená "podať vláde pomocnú ruku". "Ponúkame vláde našu expertízu a bohaté skúsenosti našich členov v oblasti ochrany klímy, obnovy budov aj rozvoja OZE. V prípade, že vláda bude mať záujem, naši experti sa radi zapoja do procesu kreovania slovenskej pozície konkrétnymi návrhmi a odporúčaniami," poznamenala.



Európska komisia zverejnila legislatívu Fit for 55, ktorá má vytvoriť podmienky na zníženie emisií do roku 2030 aspoň o 55 percent. Slovensko tento spoločný európsky cieľ plne podporuje a predstavený balík považuje za veľmi ambiciózny, uviedol Úrad vlády SR. Fit for 55 má tiež zmierniť dôsledky klimatickej krízy a podporiť obehové hospodárstvo. Ministerstvo životného prostredia víta spoločný európsky cieľ dosiahnuť udržateľné a neutrálne hospodárstvo do roku 2050, zabezpečiť dekarbonizáciu priemyslu, dopravy, ochranu lesov, ovzdušia a vodných zdrojov.