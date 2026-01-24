< sekcia Slovensko
Chcete darovať krv? Toto by mohla byť prekážka
Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kilogramov a spĺňa základné zdravotné požiadavky.
Autor TASR
Bratislava 24. januára (TASR) - Krv môžu darovať len ľudia, ktorí sa cítia úplne zdraví. Upozorňuje na to Národná transfúzna služba (NTS) SR v súvislosti s chrípkovou sezónou. Pripomína, že krv možno darovať najskôr po dvoch týždňoch od úplného vyliečenia z chrípky či nádchy.
„Darujte krv len ak sa cítite stopercentne zdraví. Darovať krv môže darca bez akýchkoľvek symptómov ochorenia, so všeobecne dobrým zdravotným stavom. Ak máte nádchu alebo chrípku, darovanie krvi je možné až dva týždne od úplného vyliečenia a dva týždne po ukončení antibiotickej liečby,“ priblížila na sociálnej sieti.
Na ľudí zároveň apelovala, že ak sa im počas 14 dní od darovania zmení zdravotný stav, majú telefonicky kontaktovať lekára odberného centra, ktoré vykonalo odber. „Transfúzne lieky z vašej krvi dohľadáme a bezpečne vyradíme,“ ozrejmila verejnosti.
Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kilogramov a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Muži môžu krv darovať každé tri a ženy každé štyri mesiace. Všetky aktuálne usmernenia k darovaniu krvi sa nachádzajú na webovej stránke www.ntssr.sk.
