Chcete mať zdravé zuby? TOTO určite nerobte
Zuby je dôležité čistiť dvakrát denne, ráno a večer. Pozornosť by mali zvýšiť najmä ľudia, ktorí často konzumujú kyslé jedlá alebo nápoje.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 30. marca (TASR) - Každodenná ústna hygiena je základom pre zdravé zuby aj ďasná, pričom starostlivosť o chrup spočíva najmä v správne zvolenom postupe a technike čistenia. Dentálna hygienička zo žiarskej polikliniky Monika Urblíková priblížila, že techniky čistenia zubov sa môžu meniť podľa zdravotného stavu, postavenia zubov či zručnosti pacienta.
Večerné čistenie by malo byť podľa jej slov dôkladnejšie a začína sa vyčistením medzizubných priestorov medzizubnou kefkou. Dentálna niť sa používa na vyčistenie miest, kde sa zuby dotýkajú. V ťažšie dostupných miestach môže pomôcť jednozväzková kefka. Následne sa zuby čistia zubnou kefkou a pastou, dôležité je vyčistiť vonkajšie, vnútorné aj žuvacie plochy zubov a nezabúdať ani na jazyk.
„Večerné čistenie by malo byť najdôkladnejšie, pretože počas noci sa v ústach prirodzene znižuje tvorba slín a baktérie sa môžu rýchlejšie množiť. Ak človek vynechá medzizubné priestory, práve tam najčastejšie vzniká zubný kaz alebo zápal ďasien,“ vysvetlila Urblíková.
Na záver večernej hygieny je vhodné použiť remineralizačnú pastu alebo penu na posilnenie zubnej skloviny. Ranné čistenie pozostáva najmä z použitia zubnej kefky a pasty, pričom večernému čisteniu by mali ľudia venovať viac času.
Zuby je dôležité čistiť dvakrát denne, ráno a večer. Pozornosť by mali zvýšiť najmä ľudia, ktorí často konzumujú kyslé jedlá alebo nápoje. Po jedle je vhodné počkať približne 30 minút, pretože kyseliny z potravy dočasne zmäkčujú povrch skloviny a okamžité čistenie by ju mohlo mechanicky poškodiť.
Dĺžka čistenia je individuálna a závisí napríklad od prítomnosti ortodontického aparátu, implantátov alebo zubných náhrad, ale aj od liečby zápalu ďasien. Správne vyčistené zuby majú po prejdení jazykom hladký povrch, no to ešte podľa Urblíkovej nemusí znamenať, že sú dôkladne vyčistené aj medzizubné priestory. Úroveň ústnej hygieny sa kontroluje pri dentálnej hygiene pomocou indexu krvácania alebo farebnej detekcie zubného povlaku.
„Ľudia často prídu na dentálnu hygienu až vtedy, keď majú problém. Prevencia je pritom oveľa jednoduchšia. Pravidelná dentálna hygiena pomáha predchádzať zápalom ďasien aj vzniku zubného kazu,“ podotkla dentálna hygienička. Vo všeobecnosti sa odporúča absolvovať dentálnu hygienu raz za šesť mesiacov. U pacientov so zvýšenou kazivosťou zubov alebo s ochoreniami ďasien môže byť potrebná aj častejšie, približne trikrát až štyrikrát ročne.
