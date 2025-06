Chcú rozšíriť možnosť hodnotiť žiakov od 6. ročníka slovným hodnotením

Bratislava 20. júna (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR chce rozšíriť možnosť hodnotiť žiakov šiesteho až deviateho ročníka slovným hodnotením. Slovne by sa po novom mohlo hodnotiť aj správanie žiaka. Niektoré vyučovacie predmety, ako aj žiaci stredných škôl by však stále boli hodnotení klasifikáciou či kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia. Vyplýva to z návrhu novely školského zákona, ktorú rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania.



Učitelia by slovným hodnotením hodnotili vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré si žiak osvojil pri plnení cieľov vzdelávania a rozvoj jeho osobnosti. Správanie by sa mohlo hodnotiť slovne, známkou alebo kombinovane. Rezort priblížil, že slovné hodnotenie správania žiaka by vyjadrovalo sledované prejavy správania žiaka. Išlo by o hodnotiaci opis.



V predmete, v ktorom žiak nie je hodnotený slovne, známkou alebo kombinovane, by sa na vysvedčení už neuvádzalo „aktívne absolvoval“. Bolo to podľa rezortu mätúce. Uvádzalo by sa už iba „absolvoval“, „neabsolvoval“ alebo „oslobodený“.