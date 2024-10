Možnosť poskytovať dotácie v pôsobnosti MK SR by sa mohla rozšíriť

Bratislava 7. októbra (TASR) - Dotácie zo štátneho rozpočtu by sa mohli poskytovať aj na podporu a rozvoj vzťahu k nehmotnému kultúrnemu dedičstvu. Navrhuje to skupina poslancov parlamentu za koaličnú SNS. Zmenu chcú presadiť novelou zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry (MK) SR, ktorú predložili do Národnej rady (NR) SR.



"Novela dopĺňa nový účel, na ktorý môže ministerstvo poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu. Dotáciu bude možné poskytnúť na podporu a rozvoj vzťahu k nehmotnému kultúrnemu dedičstvu. Môže ísť napríklad o dotácie na podporu vzťahu k štátnemu jazyku, tradičnej ľudovej kultúre alebo ľudovým tradíciám," ozrejmili predkladatelia.



Novelou plánujú presadiť aj ďalšie zmeny. Chcú napríklad, aby sa dotácie na účel sprístupňovania kultúrnych hodnôt žiakom a pedagogickým zamestnancom základných a stredných škôl mohli poskytovať aj iným spôsobom než cez kultúrne poukazy. Navrhujú i skrátenie minimálnej lehoty na odstránenie nedostatkov žiadostí o dotáciu.



Úprava sa má dotknúť tiež procesu posudzovania a vyhodnocovania žiadostí o poskytnutie dotácie na vybrané účely. Poslanci za SNS navrhujú upraviť okruh účelov poskytnutia dotácií, pri ktorých to môže realizovať rezort, ak si to určí vo výzve.