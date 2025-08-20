< sekcia Slovensko
Chcú spresniť pravidlá pre prihlášky do zdravotných poisťovní
Zdravotné poisťovne by mohli po novom opravovať zjavné chyby v späťvzatí prihlášky, napríklad preklepy v osobných údajoch.
Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) chce spresniť pravidlá pre prihlášky do zdravotných poisťovní. Skrátiť plánuje napríklad lehotu na ich späťvzatie či zefektívniť výmenu údajov medzi zdravotnými poisťovňami a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Vyplýva to z návrhu noviel zákona o zdravotnom poistení a zákona o zdravotných poisťovniach, ktoré v stredu schválila vláda.
„Pri podávaní späťvzatia prihlášky sa navrhuje obmedzenie času na jeho podanie na 30 dní odo dňa podania prihlášky, keďže doposiaľ platná úprava (do 31. októbra) je neúmerne dlhá a v podstate umožňuje druhú (neoficiálnu) fázu prepoisťovania po skončení sa obdobia na podanie prihlášky,“ vysvetlilo MZ.
Zdravotné poisťovne by mohli po novom opravovať zjavné chyby v späťvzatí prihlášky, napríklad preklepy v osobných údajoch. Zároveň sa jasne stanovujú dôvody, pre ktoré môžu späťvzatie odmietnuť, a poisťovne budú musieť poistencov o takomto kroku informovať. Zdravotná poisťovňa tiež bude môcť odmietnuť prihlášku, ak ju nepodá samotný poistenec alebo osoba, ktorá ho môže oficiálne zastupovať.
Ministerstvo chce sprísniť aj podmienky na vstup samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) zo štátov mimo Európskej únie do systému verejného zdravotného poistenia. Do systému by mali vstupovať až po dvoch rokoch preukázaného podnikania a podaní daňového priznania. Tieto osoby budú môcť čerpať zdravotnú starostlivosť z verejných zdrojov iba na území SR (nie v iných členských štátoch).
Spresňuje sa aj postavenie študentov z iných členských štátov - ak študujú na Slovensku, verejné zdravotné poistenie im už automaticky nevznikne. Slovenskí študenti, ktorí študujú v cudzine, budú musieť túto skutočnosť oznámiť zdravotnej poisťovni.
Úprava rieši aj problematické situácie detí narodených v zahraničí. Ak ich rodičia včas nahlásia trvalý pobyt na Slovensku (do 90 dní), verejné zdravotné poistenie im vznikne spätne odo dňa narodenia. Ak to nestihnú, poistenie sa začne až v deň, keď dieťa získa legálny pobyt.
Rezort zdravotníctva mení aj spôsob vykonávania prehliadok mŕtvych tiel. Po novom by túto povinnosť mali mať len všeobecné a špecializované nemocnice. Iné zariadenia, ako sú hospice či kúpele, ju nebudú musieť zabezpečovať, keďže nedisponujú lekármi s oprávnením na vykonávanie prehliadok. Nemocniciam sa zároveň precizujú povinnosti tak, aby boli prehliadky zabezpečené riadne a včas.
Väčšina legislatívy by mala byť účinná od 10. decembra 2025, niektoré ustanovenia začnú platiť neskôr.
