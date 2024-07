Pre ľudí v núdzi chcú sprístupniť výživovo hodnotné potraviny

Bratislava 22. júla (TASR) - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) chce sprístupniť bezpečné a výživovo hodnotné potraviny pre ľudí v núdzi. Taktiež integrovať do spoločnosti štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov či podporiť odborné koordinačné aktivity strešných organizácií občianskej spoločnosti. Pokračovať bude aj v projekte Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania fondov EÚ. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informovala splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová. Predstavila štyri nové národné projekty za viac ako 13 miliónov eur.



Prostredníctvom implementácie jedného z národných projektov s alokáciou vo výške viac ako tri milióny eur chcú podľa nej vytvoriť návrh jednotného a udržateľného systému redistribúcie potravinovej pomoci. "Projekt prispeje k zníženiu tvorby odpadu z potravín a zároveň aj zmierňovaniu sociálnych rozdielov a miery chudoby na Slovensku. Aktuálny stav je nevyhovujúci a subjekty zaoberajúce sa touto formou pomoci núdznym narážajú na rôzne praktické a legislatívne prekážky," poznamenala Zacharová.



Ako uviedla, národný projekt integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov už spustili, alokovaných je naň viac ako štyri milióny eur. Doplnila, že jeho hlavnou aktivitou je poskytovanie finančných príspevkov pre tých, ktorí realizujú integračné aktivity v prospech štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov s legálnym pobytom na území SR.



Na ďalší národný projekt podpory odborných koordinačných aktivít strešných organizácií občianskej spoločnosti je podľa Zacharovej vyčlenených viac ako šesť miliónov eur. "Úrad prostredníctvom výzvy predpokladá podporiť 15 strešných organizácií. Snahou je prispieť k riešeniu problému, nedostatku možností a finančných prostriedkov pre systematické budovanie odborných kapacít strešných organizácií občianskej spoločnosti," podotkla.



Úrad tiež podľa Zacharovej chce kontinuálne pokračovať v projekte Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania fondov EÚ, pôjde o jeho piate pokračovanie. "Cieľom tohto projektu je podpora partnerstva s občianskou spoločnosťou a socioekonomickými partnermi prostredníctvom financovania administratívnych kapacít úradu splnomocnenca vlády a zástupcov občianskej spoločnosti," uviedla s tým, že na tento národný projekt je vyčlenených viac ako 760.000 eur.



Zacharová objasnila, že ÚSV ROS má dva strategické materiály, ktoré sú schválené vládou SR - Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku do roku 2030 a Iniciatíva pre otvorené vládnutie. Oba tieto materiály sú podľa nej implementované prostredníctvom národných projektov. Ako dodala, spoločným menovateľom je téma participácie, respektíve vytvárania spolupráce medzi verejnou správou a zainteresovanými aktérmi na strane občianskej spoločnosti.