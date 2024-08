Chcú zriadiť nadrezortnú komoru pracovníkov v psychológii

Bratislava 30. augusta (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR chce jednotne regulovať a kontrolovať psychologickú a psychoterapeutickú činnosť vo všetkých rezortoch, v ktorých odborníci pôsobia. Navrhuje zriadiť komoru združujúcu pracovníkov v danej oblasti naprieč všetkými rezortmi. Poukazuje na to, že ich registrácia v stavovských organizáciách je v súčasnosti možná len pre pracovníkov v zdravotníctve, evidencia v ostatných rezortoch je nepresná. Vyplýva to z predbežnej informácie k návrhu novely zákona o psychologickej a psychoterapeutickej činnosti.



"V súčasnosti existujúca stavovská organizácia regulujúca výkon povolania psychológov, ktorí sú po získaní príslušného vzdelania oprávnení vykonávať aj psychoterapeutické činnosti, Slovenská komora psychológov, zastrešuje len psychológov, ktorí sú zdravotníckymi pracovníkmi a pôsobia výlučne v zdravotníctve. Iné zdravotnícke povolania, ktoré môžu po získaní príslušného vzdelania vykonávať psychoterapeutické činnosti (lekár, liečebný pedagóg, logopéd, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, fyzioterapeut, sociálny pracovník a sestra), sú zastrešené inými stavovskými organizáciami," skonštatoval rezort.



Poskytovať psychologické a psychoterapeutické služby samostatne, teda na základe licencie na samostatný výkon povolania, je aktuálne dostupné len v zdravotníckom rezorte. "Ten nestačí pokrývať čoraz viac rastúci dopyt obyvateľstva po starostlivosti o duševné zdravie. Podľa aktuálnych odhadov na Slovensku v rezorte zdravotníctva vykonáva činnosť len 25 percent psychológov, ostatných 75 percent psychológov vykonáva činnosť mimo rezortu zdravotníctva," upozornilo ministerstvo.



Nová nadrezortná komora má združovať psychológov, logopédov, liečebných pedagógov a psychoterapeutov pôsobiacich naprieč všetkými rezortmi. Mala by regulovať odborné činnosti vrátane odbornej prípravy. Návrhom zákona sa podľa rezortu bude takisto plniť cieľ zvýšenia dostupnosti kvalitnej psychologickej a psychoterapeutickej starostlivosti, ktorý vyplýva z vládou schváleného Národného programu duševného zdravia.