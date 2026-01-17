< sekcia Slovensko
Chlapec spadol z lanovky vo Vysokých Tatrách, poranil si chrbticu
Na miesto vyslali záchranársky vrtuľník z Popradu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Vysoké Tatry 17. januára (TASR) - K pádu dieťaťa z lanovky došlo v sobotu dopoludnia na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách. Na mieste zasahovali leteckí záchranári. „Osemročný lyžiar po páde z lanovky z výšky približne päť metrov utrpel poranenia chrbtice a hrudníka,“ informovala Letecká záchranná služba Air - Transport Europe (ATE) na sociálnej sieti.
Na miesto vyslali záchranársky vrtuľník z Popradu. Lekára leteckých záchranárov po prílete pomocou palubného navijaka vysadili priamo k zranenému chlapcovi. „Po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti bol v spolupráci s dobrovoľnými horskými záchranármi prevezený skútrom na miesto pristátia vrtuľníka,“ uviedla ATE. V stabilizovanom stave chlapca následne letecky transportovali do nemocnice v Poprade.
Na miesto vyslali záchranársky vrtuľník z Popradu. Lekára leteckých záchranárov po prílete pomocou palubného navijaka vysadili priamo k zranenému chlapcovi. „Po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti bol v spolupráci s dobrovoľnými horskými záchranármi prevezený skútrom na miesto pristátia vrtuľníka,“ uviedla ATE. V stabilizovanom stave chlapca následne letecky transportovali do nemocnice v Poprade.