Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 17. január 2026Meniny má Nataša
< sekcia Slovensko

Chlapec spadol z lanovky vo Vysokých Tatrách, poranil si chrbticu

.
Na archívnej snímke z 12. marca 2022 lyžiari sa vezú na lanovke v lyžiarskom stredisku v Bachledovej doline v Ždiari. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Na miesto vyslali záchranársky vrtuľník z Popradu.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Vysoké Tatry 17. januára (TASR) - K pádu dieťaťa z lanovky došlo v sobotu dopoludnia na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách. Na mieste zasahovali leteckí záchranári. „Osemročný lyžiar po páde z lanovky z výšky približne päť metrov utrpel poranenia chrbtice a hrudníka,“ informovala Letecká záchranná služba Air - Transport Europe (ATE) na sociálnej sieti.

Na miesto vyslali záchranársky vrtuľník z Popradu. Lekára leteckých záchranárov po prílete pomocou palubného navijaka vysadili priamo k zranenému chlapcovi. „Po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti bol v spolupráci s dobrovoľnými horskými záchranármi prevezený skútrom na miesto pristátia vrtuľníka,“ uviedla ATE. V stabilizovanom stave chlapca následne letecky transportovali do nemocnice v Poprade.
.

Neprehliadnite

Vlhová dostala zelenú na plnú záťaž a chce ísť na ZOH

HRABKO: Pochybujem, že sa KDH podarí spojiť konzervatívne sily

VHÚ: V databáze padlých vojakov z 1. sv. vojny pribudlo 10 046 mien

Kallasová: Vzhľadom na vývoj vo svete je možno dobrý čas začať piť