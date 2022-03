Chlapcovi z Ukrajiny urobili na Slovensku rekonštrukčnú operáciu tváre

Bratislava 18. marca (TASR) - V Univerzitnej nemocnici Ružinov (UNB) absolvoval v piatok 14-ročný utečenec z Ukrajiny rekonštrukčnú operáciu tváre. Zranený bol počas bombardovania mesta Charkov, keď sa so svojou rodinou skrýval v pivničných priestoroch obytného domu. TASR o tom informovala hovorkyňa UNB Petra Lániková.



Chlapca s menom Glib prijali v utorok (15. 3.) na Kliniku ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a UNB s penetračným poranením tváre.



"Prednosta kliniky Ladislav Czakó spolu so svojím tímom v piatok doobeda vykonali rekonštrukciu rozdrvenej spodiny očnice, zafixovali nos, vyčistili čeľustnú dutinu a odstránili úlomky," priblížila hovorkyňa. Čas hojenia by mal podľa prednostu trvať približne tri až štyri týždne.



Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) momentálne poskytuje utečencom z Ukrajiny neodkladnú zdravotnú starostlivosť, deklaruje však pripravenosť aj na ďalšie podobné prípady. "Spolupráca bude v najbližších dňoch a týždňoch kľúčová. Počty pacientov prichádzajúcich z Ukrajiny stúpajú už aj v našich zariadeniach,“ doplnil riaditeľ UNB Roland Schaller. Dodal, že za posledný týždeň v nemocniciach ošetrili spolu 87 Ukrajincov.