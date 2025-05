Chodníky v Západných Tatrách sú schodné

Zuberec 31. mája (TASR) - Turistické chodníky Západných Tatier sú momentálne schodné, ale vo vyšších nadmorských výškach treba počítať s výskytom snehových polí. V súvislosti s otvorením letnej turistickej sezóny, ktorá sa začína v nedeľu 1. júna, o tom informovala Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.



Záchranári Oblastného strediska HZS Západné Tatry pred začiatkom sezóny monitorovali podmienky na niektorých turisticky značených chodníkoch. „Vo vyšších nadmorských výškach nad 1800 metrov nad morom je potrebné počítať, hlavne na severne orientovaných svahoch a svahoch v tieni, so zvyškami starého snehu a snehovými poľami. V týchto úsekoch nabádame na maximálnu opatrnosť pri ich prechode. V ranných a podvečerných hodinách, pri poklese teplôt, môžu chodníky namŕzať,“ uviedla HZS.



Bez snehu je zelený turisticky značený chodník pri Roháčskych plesách. Červený chodník cez Tri kopy odporúčajú horskí záchranári len skúsenejším turistom. Schodný je vrch Baníkov od Hrubej kopy, ale pri zostupe z Baníkova sa na chodníku miestami nachádza mäkký sneh. Niektoré traverzy z Baníkovského sedla sú podľa HZS pod snehom, ktorý je navrchu mäkký, no pod ním sa nachádza vrstva tvrdého firnu.



„S náročnejšími hrebeňovými prechodmi navrhujeme počkať týždeň, kedy by sa už mali podmienky na chodníkoch podstatne zlepšiť. Situáciu a podmienky budeme s prichádzajúcim oteplením aj naďalej monitorovať a aktualizovať,“ dodali horskí záchranári.