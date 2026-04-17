Choma: Tunel Čebrať pri Ružomberku je úplne stavebne dokončený
Dokončenie diaľničného obchvatu Ružomberka naďalej komplikuje zosuv pôdy v náročnom teréne v lokalite Likavka.
Autor TASR
Ružomberok 17. apríla (TASR) - Tunel Čebrať pri Ružomberku je už úplne stavebne aj technologicky dokončený. Po štvrtkovom (16. 4.) taktickom cvičení záchranných zložiek, ktoré sa v tuneli uskutočnilo, to uviedol na sociálnej sieti štátny tajomník Ministerstva dopravy SR Igor Choma. Tunel Čebrať s dĺžkou 3,6 kilometra je súčasťou diaľničného úseku D1 Hubová - Ivachnová.
„Všetko prebehlo podľa plánu, cvičenie poukázalo na muchy, ktoré treba ešte odstrániť, takže malo svoj zmysel. Ostáva ešte zabezpečiť ten nešťastný zosuv svahu pod hradom, to ešte nejaký čas potrvá, tlačíme na zhotoviteľa, aby práce ukončil čím skôr,“ priblížil Choma s tým, že nedajú súhlas na spustenie úseku do prevádzky, kým to nebude na 100 percent bezpečné.
Dokončenie diaľničného obchvatu Ružomberka naďalej komplikuje zosuv pôdy v náročnom teréne v lokalite Likavka. Hovorkyňa Ministerstva dopravy SR Petra Poláčiková pre TASR priblížila, že rezort spolu s Národnou diaľničnou spoločnosťou urobia všetko pre to, aby sa im napriek všetkým komplikáciám podarilo diaľničný obchvat Ružomberka odovzdať motoristom do užívania tento rok.
Úsek diaľnice D1 Hubová - Ivachnová je dlhý takmer 15 kilometrov. Jeho súčasťou je 19 mostov, tri križovatky a tunel Čebrať s dĺžkou 3,6 kilometra. Diaľničný úsek vytvorí obchvat mesta Ružomberok a po dobudovaní sa napojí na štvorprúdovú diaľnicu do Košíc. Diaľnica pri Ružomberku ušetrí motoristom 16 minút v porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy. Stavba priamo nadväzuje na pripravovaný úsek diaľnice D1 Turany - Hubová v smere na Martin.
