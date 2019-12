Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia vzrástla

Bratislava 20. decembra (TASR) – Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) od minulého týždňa vzrástla o 0,5 percenta. TASR o tom informoval hlavný hygienik SR Ján Mikas.



V 51. kalendárnom týždni bolo hlásených 46.211 ARO, čo je 791 prípadov na 100.000 osôb. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Košickom kraji, najnižšia v Banskobystrickom.



Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 51. kalendárnom týždni hlásených 3716 ochorení, teda 144 na 100.000 osôb, čo predstavuje osem percent z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Košickom.



Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia stúpla v Žilinskom kraji o 14,5 %

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) stúpla v 51. kalendárnom týždni v Žilinskom kraji v porovnaní s predchádzajúcim o 14,5 percenta, čo predstavuje chorobnosť 1724,8 chorého na 100.000 obyvateľov. TASR o tom informovala Gabriela Košecká z odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Žiline.



Chorobnosť stúpla najmä vo vekovej skupine do piatich rokov (plus 12,6 percenta) a v okrese Liptovský Mikuláš (plus 42,2 percenta). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine do piatich rokov (6662 chorých na 100.000 obyvateľov). "Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1,9 percenta chorých. Najčastejšou komplikáciou bol zápal prínosových dutín," uviedla Košecká.



Pri chrípke a chrípke podobných ochoreniach zaevidoval RÚVZ 626 hlásení, čo predstavuje 163,2 chorých na 100.000 obyvateľov. "V porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla chorobnosť o 6,17 percenta. Chorobnosť stúpla najmä vo vekovej skupine nad 60 rokov (plus 27,53 percenta) a v okrese Ružomberok (plus 65,9 percenta). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola v skupine do piatich rokov (490,26 chorého na 100.000 obyvateľov)," doplnila Košecká.



Chrípková chorobnosť v TSK stúpla takmer o 40 percent

Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) nahlásili tento týždeň na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne 5100 akútnych respiračných ochorení, chorobnosť v porovnaní s minulým týždňom stúpla o viac ako desať percent. Informovala o tom trenčianska regionálna hygienička Ľudmila Bučková.



Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ochorenia bola tento týždeň v TSK v okrese Trenčín, kde dosiahla úroveň 2360 ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť – 1117 ochorení na 100.000 obyvateľov, bola v Púchovskom okrese.



Z celkového počtu ochorení bolo 211 ochorení na chrípku. Chrípková chorobnosť stúpla v TSK v porovnaní s minulým týždňom o 38 percent. Chrípka v TSK trápila najmä mládež od 15 do 19 rokov. Pre chrípku nemuseli prerušiť vyučovanie v žiadnej škole a školskom zariadení v kraji.