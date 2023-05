Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku klesla

Bratislava 4. mája (TASR) - Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v 17. kalendárnom týždni klesla o 3,7 percenta. Znížila sa tiež chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO), a to o 2,6 percenta. TASR o tom informoval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Epidemiológovia počas týždňa zaznamenali 34.568 prípadov ARO. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Bratislavskom, najnižšiu v Banskobystrickom kraji. Ochorenia sa vyskytli najčastejšie vo vekovej skupine detí do piatich rokov. "Priebeh ochorení bol komplikovaný u 898 osôb," priblížil úrad.



Ako chrípku a CHPO nahlásili 2897 ochorení, čo predstavuje 8,4 percenta z celkového počtu ARO. Najvyššia chorobnosť bola v Trnavskom, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine do piatich rokov.



ÚVZ tiež informoval, že deväť výchovno-vzdelávacích zariadení nahlásilo prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Išlo o päť materských škôl a štyri základné školy.