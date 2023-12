Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku stúpla

Bratislava 11. decembra (TASR) - Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v 49. týždni v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 6,8 percenta. Zvýšila sa tiež chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO), a to o 17,8 percenta. TASR o tom informovali zo sekcie epidemiológie a pripravenosti na pandémie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Epidemiológovia počas týždňa zaznamenali 55.329 prípadov ARO. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Bratislavskom kraji a najnižšiu v Banskobystrickom kraji. Ochorenia sa vyskytli najčastejšie vo vekovej skupine detí do piatich rokov. "Ochorenia hlásilo 53 percent všeobecných lekárov pre deti a dorast a 42 percent všeobecných lekárov pre dospelých," priblížil úrad.



Ako chrípku a chrípke podobné ochorenia v 49. týždni nahlásili 6740 ochorení, čo predstavuje 12,2 percenta z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine do piatich rokov.



ÚVZ zároveň informoval, že 51 výchovno-vzdelávacích zariadení nahlásilo prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Išlo o 32 materských škôl a 17 základných škôl, jednu spojenú špeciálnu základnú školu s materskou školou a jednu strednú školu.



Úrad v 49. týždni nezaznamenal prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia. Tiež bolo spracovaných 902 prípadov ochorenia COVID-19. Podotkol, že z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za mesiac november najvyššia vekovo špecifická chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 65-ročných a starších osôb.