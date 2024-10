Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia klesla, na chrípku stúpla

Bratislava 28. októbra (TASR) - Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v 43. kalendárnom týždni oproti predchádzajúcemu týždňu klesla o 2,5 percenta. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) sa zvýšila, a to o 10,1 percenta. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Epidemiológovia počas týždňa zaznamenali 49.909 prípadov ARO. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Bratislavskom, najnižšiu v Trenčianskom kraji. Ochorenia sa vyskytli najčastejšie vo vekovej skupine detí do piatich rokov. "Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1531 osôb, čo predstavuje 3,1 percenta zo všetkých ARO," priblížil úrad.



Ako chrípku a CHPO v 43. kalendárnom týždni nahlásili 5539 ochorení. Predstavuje to 11,1 percenta z celkového počtu ARO. Najvyššia chorobnosť bola v Nitrianskom, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine do piatich rokov.



V spomínanom období nahlásilo prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu 15 materských škôl a osem základných škôl.



Úrad v týždni nezaznamenal prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia. Tiež bolo spracovaných 545 nových prípadov ochorenia COVID-19.