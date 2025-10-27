< sekcia Slovensko
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia mierne klesla
A to o jedno percento.
Autor TASR
Bratislava 27. októbra (TASR) - Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v 43. kalendárnom týždni tohto roka v porovnaní s predchádzajúcim týždňom mierne klesla, a to o jedno percento. Klesla aj chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO), a to o 4,2 percenta. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR
Epidemiológovia počas týždňa zaznamenali 42.193 akútnych respiračných ochorení. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Prešovskom kraji, najnižšiu v Trenčianskom kraji. Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine detí do piatich rokov.
Ako chrípku a CHPO v 43. kalendárnom týždni nahlásili 4649 ochorení, čo predstavuje 11 percent z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Nitrianskom kraji, najnižšiu v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola u detí do piatich rokov.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu hlásili v 43. kalendárnom týždni v 18 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o 13 materských škôl a päť základných škôl.
„Z dôvodu zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení bol vydaný zákaz návštev v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch, vo Fakultnej nemocnici v Nitre, v Nemocnici Agel v Zlatých Moravciach a v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada, Zobor,“ uviedol ÚVZ.
