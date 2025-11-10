< sekcia Slovensko
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia vzrástla, na chrípku klesla
Epidemiológovia počas týždňa zaznamenali 38.111 akútnych respiračných ochorení.
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v 45. kalendárnom týždni tohto roka v porovnaní s predchádzajúcim týždňom vzrástla o 1,5 percenta. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) klesla o 3,8 percenta. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.
Epidemiológovia počas týždňa zaznamenali 38.111 akútnych respiračných ochorení. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Bratislavskom kraji, najnižšiu v Trenčianskom kraji. Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine detí do piatich rokov.
Ako chrípku a CHPO v 45. kalendárnom týždni nahlásili 4056 ochorení, čo predstavuje 10,6 percenta z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Nitrianskom kraji, najnižšiu v Žilinskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola u detí do piatich rokov.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu hlásili v 45. kalendárnom týždni v piatich výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o tri materské školy a dve základné školy.
„Z dôvodu zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení bol vydaný zákaz návštev v Nemocnici s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom, vo Fakultnej nemocnici Trenčín, vo Fakultnej nemocnici Nitra a v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor,“ uviedol ÚVZ.
V uplynulom týždni potvrdili virologické laboratóriá úradov verejného zdravotníctva desať prípadov ochorenia COVID-19.
Epidemiológovia počas týždňa zaznamenali 38.111 akútnych respiračných ochorení. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Bratislavskom kraji, najnižšiu v Trenčianskom kraji. Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine detí do piatich rokov.
Ako chrípku a CHPO v 45. kalendárnom týždni nahlásili 4056 ochorení, čo predstavuje 10,6 percenta z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Nitrianskom kraji, najnižšiu v Žilinskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola u detí do piatich rokov.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu hlásili v 45. kalendárnom týždni v piatich výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o tri materské školy a dve základné školy.
„Z dôvodu zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení bol vydaný zákaz návštev v Nemocnici s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom, vo Fakultnej nemocnici Trenčín, vo Fakultnej nemocnici Nitra a v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor,“ uviedol ÚVZ.
V uplynulom týždni potvrdili virologické laboratóriá úradov verejného zdravotníctva desať prípadov ochorenia COVID-19.