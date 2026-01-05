< sekcia Slovensko
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia aj chrípku klesla
Epidemiológovia počas týždňa zaznamenali 22.900 akútnych respiračných ochorení.
Autor TASR
Bratislava 5. januára (TASR) - Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v 1. kalendárnom týždni tohto roka v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 24,7 percenta. Stúpla aj chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO). TASR o tom informovali z odboru komunikácie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.
Epidemiológovia počas týždňa zaznamenali 22.900 akútnych respiračných ochorení. Najvyššiu chorobnosť evidovali v Bratislavskom kraji, najnižšiu v Trnavskom kraji. Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine detí do piatich rokov.
Ako chrípku a CHPO v prvom kalendárnom týždni nahlásili 2907 ochorení, čo predstavuje 12,7 percenta z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Prešovskom kraji, najnižšiu v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola opäť u detí do piatich rokov.
„Z dôvodu zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení bol vydaný zákaz návštev vo Fakultnej nemocnici Nitra, v špecializovanej Nemocnici sv. Svorada Zobor, v Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, v Nemocnici Poprad,“ uviedol ÚVZ.
V uplynulom týždni pribudlo takisto 35 nových prípadov ochorenia COVID-19. Ochorenia sa vyskytli vo všetkých krajoch SR okrem Trenčianskeho kraja, s najvyššou chorobnosťou v Nitrianskom kraji a najnižšou chorobnosťou v Prešovskom kraji.
