Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 5. január 2026Meniny má Andrea
< sekcia Slovensko

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia aj chrípku klesla

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/DPA

Epidemiológovia počas týždňa zaznamenali 22.900 akútnych respiračných ochorení.

Autor TASR
Bratislava 5. januára (TASR) - Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v 1. kalendárnom týždni tohto roka v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 24,7 percenta. Stúpla aj chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO). TASR o tom informovali z odboru komunikácie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Epidemiológovia počas týždňa zaznamenali 22.900 akútnych respiračných ochorení. Najvyššiu chorobnosť evidovali v Bratislavskom kraji, najnižšiu v Trnavskom kraji. Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine detí do piatich rokov.

Ako chrípku a CHPO v prvom kalendárnom týždni nahlásili 2907 ochorení, čo predstavuje 12,7 percenta z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Prešovskom kraji, najnižšiu v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola opäť u detí do piatich rokov.

„Z dôvodu zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení bol vydaný zákaz návštev vo Fakultnej nemocnici Nitra, v špecializovanej Nemocnici sv. Svorada Zobor, v Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, v Nemocnici Poprad,“ uviedol ÚVZ.

V uplynulom týždni pribudlo takisto 35 nových prípadov ochorenia COVID-19. Ochorenia sa vyskytli vo všetkých krajoch SR okrem Trenčianskeho kraja, s najvyššou chorobnosťou v Nitrianskom kraji a najnižšou chorobnosťou v Prešovskom kraji.
.

Neprehliadnite

Týždenník: Silnejší môže všetko

Fico: Urobím všetko, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do vojny

Pellegrini a Raši zablahoželali Schusterovi k jeho 92. narodeninám

SCHUSTER: Želám rodinám, aby ich na Vianoce nerozdeľovala politika