Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia stúpla
Epidemiológovia počas uplynulého týždňa zaznamenali celkovo 50.440 prípadov ARO.
Autor TASR
Bratislava 16. februára (TASR) - Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v siedmom kalendárnom týždni tohto roka oproti predchádzajúcemu týždňu stúpla o 1,6 percenta percenta. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) zase klesla, a to o 3,3 percenta. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.
Epidemiológovia počas uplynulého týždňa zaznamenali celkovo 50.440 prípadov ARO. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Nitrianskom kraji, najnižšiu v Žilinskom kraji. Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine detí do piatich rokov.
Ako chrípku a CHPO v siedmom kalendárnom týždni nahlásili 8433 ochorení, čo predstavuje 16,7 percenta z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola takisto u detí do piatich rokov.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu hlásili v prechádzajúcom kalendárnom týždni v 122 výchovno-vzdelávacích zariadeniach, išlo 67 materských, 51 základných škôl a štyri stredné školy.
V uplynulom týždni pribudlo 33 nových prípadov ochorenia COVID-19. Ochorenia sa vyskytli vo všetkých krajoch SR okrem Prešovského a Bratislavského kraja, s najvyššou chorobnosťou v Košickom kraji a najnižšou chorobnosťou v Žilinskom kraji.
