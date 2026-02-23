< sekcia Slovensko
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia i na chrípku a CHPO klesla
V uplynulom týždni pribudlo 20 nových prípadov ochorenia COVID-19.
Autor TASR
Bratislava 23. februára (TASR) - Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v ôsmom kalendárnom týždni tohto roka oproti predchádzajúcemu týždňu klesla o 5,7 percenta. Rovnako klesla aj chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO), a to o desať percent. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.
Epidemiológovia počas uplynulého týždňa zaznamenali celkovo 48.556 prípadov ARO. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Prešovskom, najnižšiu v Trnavskom kraji. Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine detí do piatich rokov.
Ako chrípku a CHPO v ôsmom kalendárnom týždni nahlásili 7748 ochorení, čo predstavuje 15,9 percenta z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola takisto u detí do piatich rokov.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu hlásili v prechádzajúcom kalendárnom týždni v 90 výchovno-vzdelávacích zariadeniach, išlo o 46 materských, 41 základných škôl a tri stredné školy.
V uplynulom týždni pribudlo 20 nových prípadov ochorenia COVID-19. Ochorenia sa vyskytli vo všetkých krajoch SR okrem Prešovského, s najvyššou chorobnosťou v Trenčianskom kraji a najnižšou chorobnosťou v Bratislavskom kraji.
