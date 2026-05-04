Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 4. máj 2026Meniny má Florián
< sekcia Slovensko

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia i na chrípku klesla

.
Na snímke lekárka počúva stetoskopom čistotu pľúc. Foto: TASR - Oliver Ondráš

Epidemiológovia počas uplynulého týždňa zaznamenali celkovo 28.330 akútnych prípadov ARO. Najvyššiu chorobnosť mali v Prešovskom kraji, najnižšiu v Banskobystrickom kraji.

Autor TASR
Bratislava 4. mája (TASR) - Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v 18. kalendárnom týždni oproti predchádzajúcemu týždňu na Slovensku klesla, o 12,4 percenta. Rovnako chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) klesla o 15 percent. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Epidemiológovia počas uplynulého týždňa zaznamenali celkovo 28.330 akútnych prípadov ARO. Najvyššiu chorobnosť mali v Prešovskom kraji, najnižšiu v Banskobystrickom kraji. Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine detí do piatich rokov.

Ako chrípku a CHPO v 18. kalendárnom týždni nahlásili 2431 prípadov, čo predstavuje 8,6 percenta z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Trnavskom kraji, najnižšiu v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola takisto u detí do piatich rokov.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v prechádzajúcom kalendárnom týždni hlásené nebolo.

V uplynulom týždni pribudlo desať nových prípadov ochorenia COVID-19. Ochorenia sa vyskytli vo všetkých krajoch, okrem Trnavského a Košického kraja.
.

Neprehliadnite

Premiér: Je našou povinnosťou ďalej tlačiť na rast minimálnej mzdy

SENIČOVÁ: Na európskom šampionáte je to úplne iný pocit

KURIOZITA NA LETISKU:Zatkli ženu s 30 korytnačkami prilepenými na tele

OTESTUJTE SA: Najvyššie, najhlbšie, najväčšie. Poznáte tieto extrémy?