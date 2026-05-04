Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia i na chrípku klesla
Autor TASR
Bratislava 4. mája (TASR) - Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v 18. kalendárnom týždni oproti predchádzajúcemu týždňu na Slovensku klesla, o 12,4 percenta. Rovnako chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) klesla o 15 percent. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.
Epidemiológovia počas uplynulého týždňa zaznamenali celkovo 28.330 akútnych prípadov ARO. Najvyššiu chorobnosť mali v Prešovskom kraji, najnižšiu v Banskobystrickom kraji. Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine detí do piatich rokov.
Ako chrípku a CHPO v 18. kalendárnom týždni nahlásili 2431 prípadov, čo predstavuje 8,6 percenta z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Trnavskom kraji, najnižšiu v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola takisto u detí do piatich rokov.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v prechádzajúcom kalendárnom týždni hlásené nebolo.
V uplynulom týždni pribudlo desať nových prípadov ochorenia COVID-19. Ochorenia sa vyskytli vo všetkých krajoch, okrem Trnavského a Košického kraja.
