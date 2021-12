Chorobnosť na ARO v 51. týždni klesla, ubudlo aj prípadov chrípky

Bratislava 23. decembra (TASR) - Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) počas 51. týždňa klesla oproti uplynulému týždňu o 24,3 percenta. Lekári nahlásili 14.536 prípadov. Najviac ich bolo v Nitrianskom, najmenej v Žilinskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine detí do piatich rokov. TASR o tom vo štvrtok informovala sekcia epidemiológie a pripravenosti na pandémie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Klesla aj chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia, a to o 31,6 percenta. Úrad eviduje 634 prípadov. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali podľa ÚVZ v Trnavskom kraji a najnižšiu v Bratislavskom kraji. Choré na chrípku boli najmä deti do piatich rokov.



Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu hlásili v 51. kalendárnom týždni v dvoch výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o materské školy v Trnavskom a Košickom kraji.



Ani v 51. kalendárnom týždni nebol hlásený prípad ťažkej akútnej respiračnej infekcie (SARI).