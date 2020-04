Chorých na akútne respiračné ochorenia aj chrípku znova ubudlo

Bratislava 17. apríla (TASR) – Počet chorých na akútne respiračné ochorenia (ARO) na Slovensku v 16. kalendárnom týždni tohto roka klesol v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 12,2 percenta. TASR o tom vo štvrtok informovali z odboru epidemiológie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Lekári nahlásili 7734 prípadov ARO, najviac chorých bolo v Trenčianskom kraji a najmenej v Bratislavskom kraji. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy. Ostatné komplikácie podľa ÚVZ SR predstavovali otitídy a pneumónie. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 126 osôb.



Chrípku a chrípke podobné ochorenia nahlásili lekári v 331 prípadoch. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 14,3 percenta. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Trnavskom a najnižšiu v Bratislavskom kraji. Najcitlivejšie na ochorenie boli deti do piatich rokov.



V 16. kalendárnom týždni neboli hlásené prípady ťažkého akútneho respiračného ochorenia. Od začiatku chrípkovej sezóny 2019/2020 bolo hlásených 32 prípadov SARI, z nich šesť chorých zomrelo.



Chorobnosť na respiračné ochorenia klesla v Žilinskom kraji o 10,8 %

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) klesla v 16. kalendárnom týždni v Žilinskom kraji v porovnaní s predchádzajúcim o 10,8 percenta, čo predstavuje chorobnosť 329,6 chorého na 100.000 obyvateľov. TASR o tom informovala Gabriela Košecká z odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Žiline.



Chorobnosť klesla najmä vo vekovej skupine od 20 do 59 rokov (mínus 21,2 percenta) a v okrese Liptovský Mikuláš (mínus 71,1 percenta). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine do piatich rokov (888,4 chorého na 100.000 obyvateľov). "Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1,4 percenta chorých. Najčastejšou komplikáciou bol zápal prínosových dutín," uviedla Košecká.



Pri chrípke a chrípke podobných ochoreniach zaevidoval RÚVZ 32 hlásení, čo predstavuje 9,8 chorého na 100.000 obyvateľov. "V porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla chorobnosť o 66,21 percenta. Chorobnosť stúpla najmä vo vekovej skupine do päť rokov (plus 133,74 percenta) a v okrese Martin (plus 200 percent). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola v skupine do piatich rokov (29,99 chorého na 100.000 obyvateľov)," doplnila Košecká.