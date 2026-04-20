Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia na Slovensku mierne klesla
Naopak, chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) stúpla o 17,8 percenta.
Bratislava 20. apríla (TASR) - Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v 16. kalendárnom týždni oproti predchádzajúcemu týždňu na Slovensku mierne klesla, o 0,1 percenta. Naopak, chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) stúpla o 17,8 percenta. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.
Epidemiológovia počas uplynulého týždňa zaznamenali celkovo 34.990 akútnych prípadov ARO. Najvyššiu chorobnosť mali v Nitrianskom kraji, najnižšiu v Žilinskom kraji. Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine detí do piatich rokov.
Ako chrípku a CHPO v 16. kalendárnom týždni nahlásili 3352 prípadov, čo predstavuje 9,6 percenta z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Trnavskom kraji, najnižšiu v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola takisto u detí do piatich rokov.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu hlásili v prechádzajúcom kalendárnom týždni v 11 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o osem materských škôl a tri základné školy.
V uplynulom týždni pribudlo deväť nových prípadov ochorenia COVID-19. Ochorenia sa vyskytli v Bratislavskom, Trnavskom, Trenčianskom, Žilinskom, Banskobystrickom a Košickom kraji.
Chorobnosť na respiračné ochorenia v Košickom kraji klesla
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) a chrípke podobné ochorenia (CHPO) v Košickom kraji uplynulý týždeň v porovnaní s tým predchádzajúcim klesla. Vyplýva to z informácií, ktoré v pondelok zverejnil Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Košiciach.
Chorobnosť na ARO je nižšia o 4,6 percenta a chorobnosť na CHPO klesla o 20,7 percenta. „V 16. kalendárnom týždni bolo spolu hlásených 6106 ARO. Z toho bolo 274 CHPO. Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Košice I, najnižšia v okrese Sobrance,“ uvádza RÚVZ s tým, že priebeh ochorení bol komplikovaný u 247 osôb.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo hlásené v štyroch kolektívoch. Takzvané chrípkové prázdniny mali v troch materských školách v okresoch Košice IV, Michalovce a Sobrance, a v jednej základnej škole v okrese Trebišov.
