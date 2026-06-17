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Chorvátska firma vyrobí pre Slovensko 10.000 balistických prilieb
Chorvátke ministerstvo v utorok uviedlo, že výmenou za túto spoluprácu bude môcť obstarávať muníciu rôznych kalibrov spoločne so slovenským ministerstvom obrany.
Autor TASR
Záhreb 17. júna (TASR) - Chorvátsky výrobca prostriedkov osobnej ochrany spoločnosť Šestan-Busch vyrobí pre Slovensko 10.000 balistických prilieb. Stane sa tak na základe dohody medzi ministerstvami obrany obidvoch krajín s opciou na ďalšiu objednávku rovnakého množstva. TASR o tom píše podľa agentúry Hina.
Dohoda bola podpísaná v utorok v Paríži počas ministerského stretnutia v rámci medzinárodnej výstavy obrannej a bezpečnostnej techniky Eurosatory 2026. Podľa spoločnosti Šestan-Busch chorvátske ministerstvo obrany umožnilo Slovensku a ďalším európskym krajinám pripojiť sa k jeho rámcovej dohode o spoločnom obstarávaní ochranných bojových prilieb.
Chorvátke ministerstvo v utorok uviedlo, že výmenou za túto spoluprácu bude môcť obstarávať muníciu rôznych kalibrov spoločne so slovenským ministerstvom obrany.
Spoločnosť Šestan-Busch uviedla, že spolupráca predstavuje „významné uznanie chorvátskeho obranného priemyslu a potvrdzuje dôveru medzinárodných partnerov v kvalitu produktov vyvíjaných a vyrábaných v Chorvátsku“. Projekt podľa nej preukázal schopnosť chorvátskeho obranného priemyslu zúčastňovať sa na medzinárodných programoch obstarávania a prispel k posilneniu obrannej spolupráce medzi oboma krajinami.
Spoločnosť Šestan-Busch, ktorá sídli v meste Prelog neďaleko hraníc so Slovinskom a s Maďarskom, patrí medzi najväčších európskych výrobcov balistických prilieb. Vlani predstavila vlastný model kompozitnej prilby odolnej voči zásahu strelou kalibru 7,62 mm z útočnej pušky typu Kalašnikov.
V odvetví ochranných prostriedkov je kľúčovým hráčom od roku 1994, kedy sa chorvátska spoločnosť Šestan zlúčila s nemeckou Busch. Prilby a balistické vybavenie zlúčenej spoločnosti používajú ozbrojené sily viacerých krajín.
Dohoda bola podpísaná v utorok v Paríži počas ministerského stretnutia v rámci medzinárodnej výstavy obrannej a bezpečnostnej techniky Eurosatory 2026. Podľa spoločnosti Šestan-Busch chorvátske ministerstvo obrany umožnilo Slovensku a ďalším európskym krajinám pripojiť sa k jeho rámcovej dohode o spoločnom obstarávaní ochranných bojových prilieb.
Chorvátke ministerstvo v utorok uviedlo, že výmenou za túto spoluprácu bude môcť obstarávať muníciu rôznych kalibrov spoločne so slovenským ministerstvom obrany.
Spoločnosť Šestan-Busch uviedla, že spolupráca predstavuje „významné uznanie chorvátskeho obranného priemyslu a potvrdzuje dôveru medzinárodných partnerov v kvalitu produktov vyvíjaných a vyrábaných v Chorvátsku“. Projekt podľa nej preukázal schopnosť chorvátskeho obranného priemyslu zúčastňovať sa na medzinárodných programoch obstarávania a prispel k posilneniu obrannej spolupráce medzi oboma krajinami.
Spoločnosť Šestan-Busch, ktorá sídli v meste Prelog neďaleko hraníc so Slovinskom a s Maďarskom, patrí medzi najväčších európskych výrobcov balistických prilieb. Vlani predstavila vlastný model kompozitnej prilby odolnej voči zásahu strelou kalibru 7,62 mm z útočnej pušky typu Kalašnikov.
V odvetví ochranných prostriedkov je kľúčovým hráčom od roku 1994, kedy sa chorvátska spoločnosť Šestan zlúčila s nemeckou Busch. Prilby a balistické vybavenie zlúčenej spoločnosti používajú ozbrojené sily viacerých krajín.