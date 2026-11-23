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Chovan sa ohradil voči tvrdeniam o jeho karte, Taraba sa ho zastal
Chovan vo funkcii na envirorezorte skončil po odvolaní Tarabu z funkcie.
Autor TASR
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Bratislava 23. novembra (TASR) - Bývalý generálny tajomník služobného úradu ministerstva životného prostredia Marek Chovan sa opakovane ohradil voči tvrdeniam o jeho služobnej karte. Odmieta, že by si ňou platil vlastné výdavky. Svoje meno plánuje obhajovať aj súdnou cestou. Zopakoval, že pre výroky politikov podá trestné oznámenie. Chovan to pre TASR uviedol v reakcii na podanie trestného oznámenia poslancami PS. Exminister životného prostredia a aktuálne nezaradený poslanec parlamentu Tomáš Taraba sa Chovana zastal na sociálnej sieti. V národnej rade chce predložiť návrh, aby výpisy zo služobných kariet zverejnili všetky ministerstvá.
„Služobný úrad disponuje kartou, ktorá je napísaná na generálneho tajomníka a z nej sa uhrádzajú drobné prevádzkové výdavky súvisiace s chodom celého ministerstva. Ministerstvo životného prostredia má rovnako k dispozícii viaceré nehnuteľnosti, v ktorých boli prostredníctvom platobnej karty uhradené digitálne streamovacie platformy. Platba v Tatralandii súvisela s výjazdovým pracovným rokovaním v Tatrách a krátkou zastávkou na pracovné občerstvenie,“ tvrdí Chovan. Informácie PS označil za zavádzajúce.
Odmietol tiež, že by bol manažérskym nominantom exministra Tarabu. Zdôraznil, že bol do funkcie menovaný vládou ako nominant a okresný predseda SNS. Členstvo v strane ukončil minulý týždeň. S Tarabom sa podľa svojich slov spoznal v deň svojho vymenovania. Rovnako argumentoval vo videu na sociálnej sieti aj Taraba.
„Keď sa mení niekde prasknutá rúra alebo klimatizácia, alebo keď sa niekomu pokazí počítač, alebo keď, ja neviem, idete zariaďovať služobný byt, zabezpečovať napríklad internet a podobne - to nerieši minister, to rieši služobný úrad. Šéfa služobného úradu, ktorý sa volá generálny tajomník, nemenuje minister, ale vláda. To znamená, že na envirorezorte tento úradník bol nominantom SNS,“ vyhlásil Taraba.
V parlamente chce predložiť návrh, aby plénum národnej rady zaviazalo vládu zverejniť všetky výpisy služobných platobných kariet. „Nech to zverejnia všetci generálni tajomníci služobných úradov na každom jednom ministerstve. Považujem naozaj za scestné výdavky, ktoré išli na chod ministerstva, automaticky týmto ľuďom prilepovať,“ dodal.
Chovan vo funkcii na envirorezorte skončil po odvolaní Tarabu z funkcie. V období, keď bol Taraba ministrom, mal poberať desaťtisícové odmeny. Taraba zopakoval, že si za vyplatenými odmenami stojí, pretože rezort ušetril na zlučovaní pozícií.
Chovan mal služobnou kartou platiť poplatok za streamovaciu službu, drogériu, účet v bare či vstup do akvaparku. Na tlačovej konferencii o zisteniach informovalo v pondelok opozičné PS, ktoré podáva aj trestné oznámenie.
„Služobný úrad disponuje kartou, ktorá je napísaná na generálneho tajomníka a z nej sa uhrádzajú drobné prevádzkové výdavky súvisiace s chodom celého ministerstva. Ministerstvo životného prostredia má rovnako k dispozícii viaceré nehnuteľnosti, v ktorých boli prostredníctvom platobnej karty uhradené digitálne streamovacie platformy. Platba v Tatralandii súvisela s výjazdovým pracovným rokovaním v Tatrách a krátkou zastávkou na pracovné občerstvenie,“ tvrdí Chovan. Informácie PS označil za zavádzajúce.
Odmietol tiež, že by bol manažérskym nominantom exministra Tarabu. Zdôraznil, že bol do funkcie menovaný vládou ako nominant a okresný predseda SNS. Členstvo v strane ukončil minulý týždeň. S Tarabom sa podľa svojich slov spoznal v deň svojho vymenovania. Rovnako argumentoval vo videu na sociálnej sieti aj Taraba.
„Keď sa mení niekde prasknutá rúra alebo klimatizácia, alebo keď sa niekomu pokazí počítač, alebo keď, ja neviem, idete zariaďovať služobný byt, zabezpečovať napríklad internet a podobne - to nerieši minister, to rieši služobný úrad. Šéfa služobného úradu, ktorý sa volá generálny tajomník, nemenuje minister, ale vláda. To znamená, že na envirorezorte tento úradník bol nominantom SNS,“ vyhlásil Taraba.
V parlamente chce predložiť návrh, aby plénum národnej rady zaviazalo vládu zverejniť všetky výpisy služobných platobných kariet. „Nech to zverejnia všetci generálni tajomníci služobných úradov na každom jednom ministerstve. Považujem naozaj za scestné výdavky, ktoré išli na chod ministerstva, automaticky týmto ľuďom prilepovať,“ dodal.
Chovan vo funkcii na envirorezorte skončil po odvolaní Tarabu z funkcie. V období, keď bol Taraba ministrom, mal poberať desaťtisícové odmeny. Taraba zopakoval, že si za vyplatenými odmenami stojí, pretože rezort ušetril na zlučovaní pozícií.
Chovan mal služobnou kartou platiť poplatok za streamovaciu službu, drogériu, účet v bare či vstup do akvaparku. Na tlačovej konferencii o zisteniach informovalo v pondelok opozičné PS, ktoré podáva aj trestné oznámenie.