Chovanec: Jednotný trh potrebuje dobudovanie v oblasti digitalizácie

Bled 3. septembra (TASR) - Jednotný trh ako jedna z hlavných čŕt Európskej únie potrebuje dobudovanie aj v oblasti digitalizácie a inovácií, povedal v utorok štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Rastislav Chovanec na Bledskom strategickom fóre v Slovinsku. TASR o tom informoval komunikačný odbor MZVEZ SR.



Partneri panelovej diskusie na 19. ročníku konferencie sa zhodli na potrebe Európskej únie sústrediť sa na problémy podnikateľov s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti.



Podľa Chovanca je pri presadzovaní záujmov EÚ potrebné brať do úvahy dôsledky na priemysel. "Nová Európska komisia tak stojí pred neľahkou úlohou pripraviť opatrenia na navrátenie európskych firiem medzi svetových lídrov, kam patrili v minulosti, čo bude mať pozitívny vplyv aj na slovenské spoločnosti, a tým na našu ekonomiku," uviedol štátny tajomník.



Chovanec v utorok vystúpil na fóre v diskusnom bloku na tému európskej budúcnosti po júnových eurovoľbách spolu so zástupcami rezortov diplomacie z Bosny a Hercegoviny a Slovinska a francúzskeho združenia EuropaNova. Absolvoval tiež niekoľko bilaterálnych rokovaní.



Podľa MZVEZ Chovanec so štátnou tajomníčkou slovinského ministerstva pôdohospodárstva Evou Knezovou diskutoval aj o rozvojových projektoch pre africké krajiny v rámci iniciatívy Global Gateway. S bývalým predsedom Obchodnej a priemyselnej komory Slovinska Alešom Cantaruttim hovorili o pripravenosti slovenských a slovinských firiem na generačnú výmenu v rodinných firmách. Témami stretnutia so štátnym tajomníkom slovinského ministerstva zahraničných vecí Markom Štucinom boli ekonomická diplomacia, možnosti využitia slovinského prístavu Koper pre slovenských exportérov či prepájanie elektrifikačnej sústavy.



Bledské strategické fórum je patrí medzi jedno z najvýznamnejších podujatí v strednej a juhovýchodnej Európe. Tento ročník konferencie s podtitulom Svet paralelných realít sa venoval otázkam súvisiacim s budúcnosťou EÚ, geopolitikou, bezpečnostnými a ekonomickými výzvami.