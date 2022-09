Chovateľom oviec pre klimatické zmeny zvýšili náklady na výrobu

Ružomberok 4. septembra (TASR) – Slovenským chovateľom oviec a kôz sa predražuje výroba. Pasujú sa s vyššími nákladmi na vodu, krmivá i energie. Pre TASR to uviedol Slavomír Reľovský zo Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku (ZCHOK). Podľa jeho slov ide o dôsledok klimatickej zmeny a ekonomickej krízy.



Tohtoročné sucho spôsobilo, že slovenskí chovatelia nemali kde pásť. "Na pasienkoch nebola voda. Takýto extrémny vplyv spôsobuje, že sa zdražuje výroba. Chovatelia museli viac kŕmiť, voziť krmivo aj vodu, ak ju mali odkiaľ doviezť. V dôsledku toho stúpli náklady na liter mlieka, na kilo mäsa, extrémne narástli náklady na energie aj krmivá. Celé to predstavuje obrovský problém, pretože prestávame byť konkurencieschopní," priblížil Reľovský.



Zdôraznil, že do budúcna je nutné zmeniť celkový pohľad na poľnohospodárov, pretože sú súčasťou riešenia klimatickej zmeny. Krajinu podľa Reľovského oddávna vytvárali predovšetkým zvieratá - živočíšna výroba s človekom. "Celé Karpaty vytvárali ovce s pastiermi, s valašskou kultúrou. Ak chceme zadržať vodu v krajine a zabrániť požiarom, pasme ovce. Ich chov je na to ako stvorený," povedal.



Ovce sa podľa Reľovského v minulosti pásli v horských a podhorských oblastiach i v lesoch. Vďaka tomu tam nebolo veľa odpadovej hmoty ani konáre, krajina bola poľnohospodársky utváraná. "Voľakedy boli lesy prerušené pasienkami. Aj keď les horel, tam, kde bol pasienok, sa požiar nešíril ďalej. Teraz to nefunguje, pretože sa zvieratá z pasienkov stratili, sú tam trvale neudržiavané trávnaté porasty," vysvetlil. Ako dodal, požiar sa v takýchto lokalitách šíri ľahšie.



Ovca je posledným druhom hospodárskych zvierat, ktoré sa na Slovensku pasú vonku. Reľovský hovorí, že vedia veľmi dobre reagovať na zvýšené teploty či nedostatok vlahy. "Sú jedným z našich najväčších zvieracích pomocníkov v boji proti klimatickej zmene. Do budúcnosti by sme mali zapracovať na rozšírení ich chovu," podotkol.