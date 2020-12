Chránená krajinná oblasť Biele Karpaty a Vihorlat majú nové riaditeľky

Bratislava 11. decembra (TASR) - Chránená krajinná oblasť (CHKO) Biele Karpaty a Vihorlat majú nové riaditeľky. Správe CHKO Biele Karpaty bude šéfovať Sylva Mertanová a Správe CHKO Vihorlat Zuzana Argalášová. Informovala o tom Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR na svojej webovej stránke.



Obe nové riaditeľky pôsobili na správach už niekoľko rokov a v poslednom období boli dočasne poverené vedením. „Gratulujem obidvom pani riaditeľkám k úspešnému absolvovaniu výberového konania. Tieto pozície nebudú pre nich nové, problematiku poznajú a vedia, že je to náročná práca. O to viac si vážim, že neváhali a zapojili sa do výberového konania,“ uviedol generálny riaditeľ ŠOP SR Dušan Karaska.



Výberové konanie na riaditeľov správ sa uskutočnilo vo štvrtok (10. 12.). Komisia zároveň vyhodnotila výberové konanie na pozíciu riaditeľa Správy Národného parku Poloniny ako neúspešné. Čoskoro bude vypísané nové výberové konanie, deklarovala ŠOP.