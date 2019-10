Chrániť whistleblowerov chcú aj právnik, manažér a analytik NKÚ

Bratislava 23. októbra (TASR) – Záujem o post predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti majú právnik Daniel Krošlák, manažér Viktor Pokojný a analytik Národného kontrolného úradu (NKÚ) Martin Rajňák. Všetci traja sa zúčastnili aj prvého výberového konania v lete tohto roku. V stredu ich opätovne vypočúvala komisia zložená zo zástupcov verejnej správy.



Daniel Krošlák je právnikom Slovenskej inšpekcie životného prostredia. S korupciou sa stretol v rámci svojej pedagogickej činnosti pri skúšaní študentov, ktorí mu ponúkali úplatky za úspešné absolvovanie skúšky. V rámci svojej činnosti by chcel pozitívne etablovať tému chráneného oznamovania korupcie a zlepšiť etickú kultúru organizácií. Zamestnancov úradu by vyberal prostredníctvom písomných a ústnych prijímacích pohovorov.



Ďalším vypočúvaným kandidátom je manažér Viktor Pokojný. Ten považuje za významný rozdiel medzi tým, či je oznamovateľ korupcie z verejnej či štátnej správy, alebo zo súkromného sektora. Oznamovatelia podľa neho čelia väčšiemu riziku v súkromnom sektore.



Ako šéf úradu by bol za zriadenie detašovaných pracovísk v ďalších siedmich mestách. Regionálne pobočky by podľa neho mohli posilniť osvetu a vysielať jasný signál pre zamestnancov, že úrad je pripravený poskytnúť efektívnu ochranu.



Analytik Národného kontrolného úradu (NKÚ) Martin Rajňák je ďalším kandidátom, ktorého vypočúvala v stredu komisia. Pôsobil tiež ako analytik Útvaru hodnoty za peniaze na ministerstve financií a aj na Protimonopolnom úrade SR.



Úrad by podľa neho mal mať ambíciu znížiť reálnu úroveň nekalých praktík. Zvýšiť dôveru oznamovateľov v systém sa dá podľa Rajňáka poukázaním na dobré príklady úspešného vyšetrenia prípadov ťažkých protispoločenských vecí. Jednou z jeho prvých priorít by bolo adekvátne financovanie úradu.



Komisia zložená zo zástupcov orgánov verejnej správy opäť vypočúva kandidátov na post predsedu úradu na ochranu oznamovateľov. Nový úrad má chrániť whistleblowerov, teda ľudí, ktorí poukážu na protispoločenskú činnosť.



Inštitúcia má byť nezávislým orgánom štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. Jeho úlohou bude poskytovať ochranu oznamovateľom, kontrolovať dodržiavanie navrhovaného zákona, poskytovať odborné stanoviská a poradenstvo k aplikácii návrhu zákona, robiť osvetu v oblasti poskytovania ochrany whistleblowerom i poskytovať odmenu oznamovateľom.