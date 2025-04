RÚVZ: Chren má mnoho vitamínov a podporuje trávenie

Bratislava 20. apríla (TASR) - Chren má mnoho vitamínov, antibakteriálne účinky a podporuje trávenie a prekrvenie obličiek. Pomáha tiež pri liečbe reumatických problémov či chorobách dýchacích ciest. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava na to poukázal na sociálnej sieti.



Okrem vysokého obsahu vitamínu C má v sebe chren vitamín B1, B2, B6, B9, provitamín A a okrem toho cenné minerály, ako draslík, horčík, meď, železo, vápnik a fosfor. Pôsobí tiež preventívne na niektoré ochorenia spôsobené vírusmi a hubami. „Jeho účinky sú známe pri liečbe reumatických problémoch, prináša úľavu pri bolestiach kĺbov a svalov,“ priblížila Zuzana Klinčáková z Poradne zdravia RÚVZ Bratislava.



Chren tiež zvyšuje vylučovanie tráviacich enzýmov a normalizuje zloženie črevnej mikroflóry. „Je močopudný, pretože podporuje prekrvenie obličiek,“ doplnila Klinčáková. Pomáha aj pri problémoch dýchacích ciest či prechladnutí. „Nastrúhajte chren a zmiešajte ho s medom v pomere 1:1. Užívajte tri lyžičky denne, pomôžu vám pri nachladnutí, proti kašľu, nádche i chrípke,“ odporúča úrad.



Upozornil, že pri konzumácii chrenu treba byť opatrný, pretože vo vyšších dávkach pôsobí dráždivo na trávenie a sliznice. Chren by nemali konzumovať pacienti so žalúdočnými alebo dvanástnikovými vredmi alebo so zlou funkciou štítnej žľazy.