< sekcia Slovensko
Chren: Priemerná účasť v okrskoch v bratislavskom Ružinove je 6,55 %
Starosta uviedol, že priebeh referenda je v mestskej časti pokojný
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 4. júla (TASR) - Priemerná účasť v referende v 35 okrskoch v bratislavskom Ružinove sa okolo sobotného obeda pohybovala na úrovni 6,55 percenta. Informoval o tom starosta bratislavskej mestskej časti Ružinov Martin Chren.
Starosta uviedol, že priebeh referenda je v mestskej časti pokojný. „Najnižšia účasť je zatiaľ 3,94 percenta v okrsku číslo 17 (Základná škola a materská škola Borodáčova). Naopak, najvyššia účasť je 13,24 percenta v okrsku číslo 25 (Základná škola Medzilaborecká),“ priblížil Chren.
„Nezachytili sme zatiaľ žiadne problémy ani kontroverzie,“ uviedol Chren.
Slováci v referende rozhodujú o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h.
Starosta uviedol, že priebeh referenda je v mestskej časti pokojný. „Najnižšia účasť je zatiaľ 3,94 percenta v okrsku číslo 17 (Základná škola a materská škola Borodáčova). Naopak, najvyššia účasť je 13,24 percenta v okrsku číslo 25 (Základná škola Medzilaborecká),“ priblížil Chren.
„Nezachytili sme zatiaľ žiadne problémy ani kontroverzie,“ uviedol Chren.
Slováci v referende rozhodujú o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h.