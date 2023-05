Chren: Verím, že novelu zákona oddlžujúcu samosprávy parlament schváli

Bratislava 12. mája (TASR) - Regionálne združenie bratislavských mestských častí verí, že návrh novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy parlament schváli. Na piatkovom brífingu to uviedol šéf združenia a zároveň starosta bratislavského Ružinova Martin Chren. Novela má pomôcť výrazne zadlženým samosprávam na Slovensku zbaviť sa po 15 rokov svojich dlhov. Jednou z nich je aj bratislavská mestská časť Devín.



"Chcel by som sa poslancov požiadať, aby novelu zákona podporili aj v druhom a treťom čítaní. Aby Devín neslúžil len na politickú prezentáciu, ale aby urobili niečo pre všetky obce na Slovensku a pomohli im dostať sa z dlhovej pasce," odkázal Chren. Pripomenul, že bez pomoci štátu sa samosprávy vrátane Devína z "bankrotu nevyhrabú."



Podľa predsedu Výboru Národnej rady (NR) SR pre financie a rozpočet a zároveň jedného z predkladateľov novely zákona Mariána Viskupiča (SaS) si mestská časť Devín, ako aj iné samosprávy na Slovensku zaslúžia druhú šancu. Novela im má pomôcť po dlhých rokoch z bezvýchodiskovej a bezprecedentnej situácie a legislatívneho vákua dostať sa opäť do reálneho fungovania.



Výrazne zadlžené mestá, obce či mestské časti by sa po 15 rokoch v nútenej správe mohli zbaviť zostávajúcich dlhov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorú parlament posunul do druhého čítania.



Podmienkou zbavenia sa dlhu má byť, že počas 15 rokov v nútenej správe obec spláca toľko, koľko jej umožňuje rozpočet. Po uplynutí lehoty by sa zvyšná časť dlhu stala nevymáhateľná. V prípadoch už zavedenej nútenej správy by lehota na uspokojenie pohľadávok nemala uplynúť skôr ako jeden rok odo dňa účinnosti novely. Tá je navrhovaná od 1. augusta tohto roka.