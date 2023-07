Chrenko: Rezort v súvislosti s výskytmi medveďa posilňuje spoluprácu

Bratislava 12. júla (TASR) - Envirorezort posilňuje v súvislosti s výskytmi medveďa spoluprácu so Štátnou ochranou prírody (ŠOP) SR, samosprávami, mestskou a obecnou políciou. Taktiež sa snaží nadviazať užšiu spoluprácu s poľnohospodármi a poľovníckymi združeniami v dotknutých regiónoch. Po rokovaní vlády to uviedol minister životného prostredia Milan Chrenko.



Spolupráca má viesť k tomu, aby fungovali preventívne opatrenia. Tie sú podľa ministra základnými predispozíciami na to, aby medveď neschádzal do obývaných oblastí a nenavštevoval ich. "Máme príklad z Vysokých Tatier, kde po inštalácii zabezpečených kontajnerov príchod synantropných medveďov radikálne poklesol. Snažíme sa ísť cestou prevencie s poľnohospodármi, lesníkmi, poľovníkmi," poukázal minister. Rozumie tiež obavám poľnohospodárov a rád sa s nimi k téme medveďov stretne.



Chrenko tvrdí, že kontrolujú legálne aj nelegálne vnadiská pre zver, sústredia sa tiež na nelegálne skládky. "Tam, kde nie sú možné preventívne opatrenia, pristupujeme k eliminácii jedincov, " podotkol Chrenko.



Väčšie odstrely medveďov či hromadné poľovačky nie sú podľa európskej legislatívy možné. "Nikto nevolá po úplnom vyhubení medveďa, lebo medveď tu historicky žil a bola tu nejaká koexistencia s obyvateľmi najmä v podhorských oblastiach," skonštatoval.



Chrenko pripomenul, že stále prebieha vyhodnocovanie štúdie z minulých rokov, ktorá má ukázať stav populácie medveďa hnedého na Slovensku. Šlo o zbieranie biologického materiálu a genetickú analýzu. "V týchto dňoch je štúdia finalizovaná, zapracovávajú sa výsledky z odborných posudkov. Čísla budeme vedieť vo veľmi krátkej dobe," tvrdí.



Šéf envirorezortu zároveň priblížil, že monitorujú situáciu v obci Háj (okres Turčianske Teplice), kde medveď napadol 20-ročného muža. Na území rozmiestnili ochranári fotopasce a umiestnili tam aj klietku na odchytenie medveďa.



Minister pôdohospodárstva Jozef Bíreš uviedol, že jeho rezort sa dennodenne stýka s problémom vyššej populácie medveďa. Ide hlavne o chovateľov zvierat, ktorí musia reagovať na znižovanie stavov alebo v niektorých lokalitách nemôžu pásť dobytok alebo ovce. Téma výskytu medveďov sa objavila aj na rade európskych ministrov. "Rumunsko požiadalo Európsku komisiu riešiť tento problém na európskej úrovni. Slovensko sa pripojilo k tejto iniciatíve, osobne som ich iniciatívu podporil," povedal Bíreš. Komisia podľa neho reagovala tak, že už súčasné nariadenie umožňuje "na špecifickej úrovni riešiť niektoré prvky medveďov".



Na budúci týždeň zároveň k otázke medveďa zvolali mimoriadny parlamentný výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Bíreš sa tiež dohodol s ministrom životného prostredia na stretnutí, aby navrhli postupy na zabezpečenie určitej regulácie medveďov na Slovensku.