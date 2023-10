Chrenko: Úspech nového enivorezortu nebude závisieť len od priorít

Bratislava 20. októbra (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR za päť mesiacov oživilo projekty sanácií najrizikovejších envirozáťaží, presadilo zonácie dvoch národných parkov či zastabilizovalo čerpanie eurofondov. Na piatkovom brífingu to zhodnotil minister životného prostredia Milan Chrenko. Úspech nasledujúceho vedenia podľa jeho slov závisí aj od toho, či budú jeho priority založené na vedeckých poznatkoch.



"Riešili sme množstvo pálčivých problémov, ako sú PCB látky, záťaž na rieke Slaná či záťaž vo Vrakuni. Práve v týchto oblastiach sa najviditeľnejšie spája ochrana zdravia a životného prostredia. Zároveň sme pracovali aj na dlhodobých systémových zmenách," uviedol Chrenko. Zdôraznil, že teraz pred nami stoja oveľa väčšie problémy, ako napríklad zmena klímy.



Priblížil, že počas jeho pôsobenia vládny kabinet schválil zonácie pre národné parky Veľká Fatra a Slovenský kras. Rezort pripravil aj analytické podklady pre systémové nastavenie investícií do životného prostredia, rozvoja obehovej ekonomiky či financovania protipovodňovej ochrany Slovenska.



"V spolupráci s Inštitútom environmentálnej politiky sme pripravili niekoľko komplexných analytických štúdii na podporu obehového hospodárstva, dlhodobého a udržateľného financovania Slovenského vodohospodárskeho podniku či na znižovanie skleníkových plynov v doprave," ozrejmil minister. Doplnil, že špeciálne sa venoval vytvoreniu investičného zásobníka MŽP SR. Má predstavovať prvý analytický podklad, ktorý umožňuje dlhodobo a zmysluplne priorizovať investície v rezorte životného prostredia.



Envirorezort podľa ministra reštartoval program obnovy starších rodinných domov financovaný z plánu obnovy. Rovnako zabezpečil personálne kapacity a naštartoval čerpanie envirodotácií z nového Programu Slovensko. MŽP poukázalo aj na posun zelenej transformácie Slovenska prostredníctvom zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti SR a Modernizačného fondu.



"Úspech nasledujúceho vedenia nebude závisieť len od priorít, ale tie priority musia byť založené na vedeckých poznatkoch, analýzach a na ľuďoch, ktorí pracujú na rezorte, ktorí sú vynikajúcimi odborníkmi," skonštatoval Chrenko. Avizoval, že bude potrebné presadiť legislatívne zmeny, ktoré umožnia uzatváranie starých nevyhovujúcich skládok odpadov, kde Slovensku hrozia sankcie. Rovnako to platí aj pre zabezpečenie lepšej ochrany biotopov hlucháňa hôrneho.