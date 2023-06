Chrenko:Envirorezort zaviedol pravidelný monitoring projektu Obnov dom

Bratislava 21. júna (TASR) - Envirorezort zaviedol pravidelný monitoring projektu Obnov dom, v ktorom eviduje problémové vyhodnocovanie výziev. Zároveň posilňuje tím ľudí, ktorí žiadosti kontrolujú, prepojili informačné systémy, časť procesu sa zautomatizovala. Po rokovaní vlády to uviedol minister životného prostredia Milan Chrenko.



Na otázku, či pre nezvládnutie výzvy neodvolá z pozície riaditeľa Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) Michala Maca, minister odpovedal, že všetko je v hre. "Mám od neho plán a budeme ho hodnotiť," podotkol. Verí, že všetky termíny sa podarí naplniť.



Chrenko dostal od vlády úlohu do 15. augusta vyhodnotiť všetky žiadosti, ktoré v rámci projektu Obnov dom už SAŽP dostala. "Na túto tému s ministrom komunikujeme, snažíme sa situáciu riešiť. Týka sa to nedostatočných kapacít a možno nie vhodného manažmentu projektu na SAŽP," povedala podpredsedníčka vlády SR pre plán obnovy a odolnosti Lívia Vašáková.