Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 2. marec 2026Meniny má Anežka
< sekcia Slovensko

Chorobnosť na chrípkové a akútne respiračné ochorenia klesla

.
llustračné foto. Foto: TASR - Dano Veselský

Epidemiológovia počas uplynulého týždňa zaznamenali celkovo 43.956 prípadov ARO.

Autor TASR
,aktualizované 
Bratislava 2. marca (TASR) - Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v deviatom kalendárnom týždni tohto roka oproti predchádzajúcemu týždňu klesla o osem percent. Rovnako klesla aj chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO), a to o 18,2 percenta. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Epidemiológovia počas uplynulého týždňa zaznamenali celkovo 43.956 prípadov ARO. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Prešovskom, najnižšiu v Banskobystrickom kraji. Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine detí do piatich rokov.

Ako chrípku a CHPO v deviatom kalendárnom týždni nahlásili 6237 ochorení, čo predstavuje 14,2 percenta z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trenčianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola takisto u detí do piatich rokov.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu hlásili v prechádzajúcom kalendárnom týždni v 65 výchovno-vzdelávacích zariadeniach, išlo o 38 materských, 25 základných škôl a dve stredné školy.

V uplynulom týždni pribudlo 19 nových prípadov ochorenia COVID-19. Vyskytli sa vo všetkých krajoch SR okrem Nitrianskeho a Banskobystrického, s najvyššou chorobnosťou v Trenčianskom kraji.




Chrípka v Trenčianskom kraji ustupuje


Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) nahlásili minulý týždeň 4579 akútnych respiračných ochorení (ARO). V porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla chorobnosť na ARO o 10,69 percenta. Informovala o tom trenčianska regionálna hygienička Ľudmila Bučková.

Najvyššia chorobnosť na ARO bola minulý týždeň v TSK v okrese Považská Bystrica, kde dosiahla úroveň 2138 ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť - 1007 ochorení na 100.000 obyvateľov, bola v okrese Partizánske.

Z celkového počtu ARO bolo 985 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia. Chrípková chorobnosť klesla v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 13,39 percenta.

Zákaz návštev platí pre chrípku na všetkých oddeleniach Fakultnej nemocnice Trenčín, Nemocnici s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom a v Nemocnici Agel Bánovce nad Bebravou.
.

Neprehliadnite

Rezort zahraničia: Situácia môže ovplyvniť návrat cestujúcich z Ázie

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?

OTESTUJTE SA: Viete, kto písal olympijskú históriu v roku 2026?

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027