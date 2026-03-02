< sekcia Slovensko
Chorobnosť na chrípkové a akútne respiračné ochorenia klesla
Epidemiológovia počas uplynulého týždňa zaznamenali celkovo 43.956 prípadov ARO.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 2. marca (TASR) - Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v deviatom kalendárnom týždni tohto roka oproti predchádzajúcemu týždňu klesla o osem percent. Rovnako klesla aj chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO), a to o 18,2 percenta. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.
Epidemiológovia počas uplynulého týždňa zaznamenali celkovo 43.956 prípadov ARO. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Prešovskom, najnižšiu v Banskobystrickom kraji. Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine detí do piatich rokov.
Ako chrípku a CHPO v deviatom kalendárnom týždni nahlásili 6237 ochorení, čo predstavuje 14,2 percenta z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trenčianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola takisto u detí do piatich rokov.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu hlásili v prechádzajúcom kalendárnom týždni v 65 výchovno-vzdelávacích zariadeniach, išlo o 38 materských, 25 základných škôl a dve stredné školy.
V uplynulom týždni pribudlo 19 nových prípadov ochorenia COVID-19. Vyskytli sa vo všetkých krajoch SR okrem Nitrianskeho a Banskobystrického, s najvyššou chorobnosťou v Trenčianskom kraji.
Chrípka v Trenčianskom kraji ustupuje
Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) nahlásili minulý týždeň 4579 akútnych respiračných ochorení (ARO). V porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla chorobnosť na ARO o 10,69 percenta. Informovala o tom trenčianska regionálna hygienička Ľudmila Bučková.
Najvyššia chorobnosť na ARO bola minulý týždeň v TSK v okrese Považská Bystrica, kde dosiahla úroveň 2138 ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť - 1007 ochorení na 100.000 obyvateľov, bola v okrese Partizánske.
Z celkového počtu ARO bolo 985 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia. Chrípková chorobnosť klesla v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 13,39 percenta.
Zákaz návštev platí pre chrípku na všetkých oddeleniach Fakultnej nemocnice Trenčín, Nemocnici s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom a v Nemocnici Agel Bánovce nad Bebravou.
