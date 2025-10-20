< sekcia Slovensko
Chrípkové obdobie: Takto je na tom Slovensko momentálne
Epidemiológovia počas týždňa zaznamenali 41.891 akútnych respiračných ochorení.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 20. októbra (TASR) - Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v 42. kalendárnom týždni tohto roka v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 5,5 percenta. Klesla aj chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO), a to o 4,1 percenta. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.
Epidemiológovia počas týždňa zaznamenali 41.891 akútnych respiračných ochorení. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Nitrianskom kraji, najnižšiu v Žilinskom kraji. Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine detí do piatich rokov.
Ako chrípku a CHPO v 42. kalendárnom týždni nahlásili 4770 ochorení, čo predstavuje 11,4 percenta z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Nitrianskom kraji, najnižšiu v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola u detí do piatich rokov.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu hlásili v 42. kalendárnom týždni v 11 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o desať materských škôl a jednu základnú školu.
Pre zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení bol vydaný zákaz návštev v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch, vo Fakultnej nemocnici v Nitre, v Nemocnici AGEL v Zlatých Moravciach, vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne, na Klinike úrazovej chirurgie v Nemocnici s poliklinikou v Novom Meste nad Váhom a v Nemocnici s poliklinikou v Považskej Bystrici.
Epidemiológovia počas týždňa zaznamenali 41.891 akútnych respiračných ochorení. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Nitrianskom kraji, najnižšiu v Žilinskom kraji. Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine detí do piatich rokov.
Ako chrípku a CHPO v 42. kalendárnom týždni nahlásili 4770 ochorení, čo predstavuje 11,4 percenta z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Nitrianskom kraji, najnižšiu v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola u detí do piatich rokov.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu hlásili v 42. kalendárnom týždni v 11 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o desať materských škôl a jednu základnú školu.
Pre zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení bol vydaný zákaz návštev v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch, vo Fakultnej nemocnici v Nitre, v Nemocnici AGEL v Zlatých Moravciach, vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne, na Klinike úrazovej chirurgie v Nemocnici s poliklinikou v Novom Meste nad Váhom a v Nemocnici s poliklinikou v Považskej Bystrici.