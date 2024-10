Chronickú myelocytovú leukémiu nezriedka odhalí preventívna prehliadka

Bratislava 27. októbra (TASR) - Chronická myelocytová leukémia dlho nemusí pacientovi spôsobovať žiadne ťažkosti. Ochorenie je nie zriedka diagnostikované náhodne na preventívnej prehliadke u všeobecného lekára. Ten pri vyšetrení krvného obrazu zachytí napríklad viac bielych krviniek alebo krvných doštičiek. Poukázala na to Katarína Slezáková z Kliniky hematológie a transfúziológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava.



"Chronická myelocytová leukémia sa vyvíja postupne, mesiace či roky, a pacienti dlhý čas nemajú výraznejšie príznaky. V čase, keď lekári diagnostikujú toto ochorenie, je až 40 percent pacientov asymptomatických, nemajú teda žiadne príznaky, ktoré by poukazovali na to, že sa v ich organizme niečo deje," poznamenala.



Slezáková vysvetlila, že v neskorších fázach ochorenia už biele krvinky stúpajú do veľmi vysokých hodnôt. "Vtedy sa môže pacient cítiť slabý, unavený, vyčerpaný, môže ho bolieť brucho, môže mať pocity tlaku pod ľavým rebrovým oblúkom, čo je spôsobené zväčšujúcou sa slezinou. Niekto si môže napríklad všimnúť, že je pacient bledý," ozrejmila odborníčka. Ďalším príznakom je aj výrazné nočné potenie. V pokročilej, takzvane akcelerovanej fáze sa podľa jej slov ochorenie môže prejavovať aj zväčšeným bruchom, ktoré spôsobuje obrovská slezina.



Chronická myelocytová leukémia je chronické ochorenie kostnej drene, ktoré je spôsobené vznikom patologického chromozómu v bielych krvinkách kostnej drene - tzv. Filadelfského chromozómu. V dôsledku toho dochádza k zvýšenej tvorbe určitého podtypu bielych krviniek, prípadne aj k zvýšeniu krvných doštičiek.



Príčina vzniku ochorenia známa nie je. Nespôsobujú ho žiadne rizikové faktory a nie je ani dedičné. "Ide o chromozómovú zmenu, ktorá vzniká počas života. Nevieme síce príčinu, ale u väčšiny pacientov to vieme dobre liečiť," ozrejmila odborníčka.