Počet prípadov násilia na ženách počas pandémie výrazne stúpol

Bratislava 29. decembra (TASR) – Pandémia ochorenia COVID-19 ovplyvnila výskyt prípadov domáceho násilia. Ešte v roku 2019 polícia identifikovala 1406 prípadov domáceho násilia. Obeťami boli hlavne manželky a družky páchateľov. Až 146 žien nahlásilo v roku 2019 sexualizované násilie. Z týrania v domácnosti obžalovali 1022 mužov, 909 mužov odsúdili za domáce násilie, väznených alebo obmedzených na slobode za partnerské násilie bolo 351.TASR prináša chronológiu udalostí súvisiacich s týmto javom.– Národná linka pre ženy zažívajúce násilie zaznamenala pokles telefonátov od žien, vzrástol však počet oznámení od tretích osôb, ako sú susedia, rodinní príslušníci. Ak sa ženy ocitli v domácej karanténe s násilníkom, nemajú príležitosť telefonovať na linky pomoci, pretože sú neustále kontrolované. Národnú linku pre ženy možno kontaktovať telefonicky (0800 212 212) i mailom (linkaprezeny@ivpr.gov.sk).– Generálna prokuratúra (GP) SR zaznamenala v čase nového koronavírusu pokles nahlasovania trestných činov súvisiacich s domácim násilím o 22 percent, avšak varuje, že k týraniu v domácnostiach stále dochádza. GP SR pripomenula verejnosti elektronickú linku pre týrané osoby tyranie@genpro.gov.sk a telefonickú linku 0800 300 700.– Najzraniteľnejšou skupinou v oblasti domáceho násilia sú deti, a to obzvlášť v čase šírenia sa nového koronavírusu. Podľa prokurátorky GP SR Barbory Hubertovej do ďalšej zraniteľnej skupiny patria aj seniori. Častým spôsobom ich týrania sú najmä psychické násilie, nadávky, vyhrážanie sa, vydieranie, odnímanie peňazí, neposkytovanie zdravotnej starostlivosti. Evidentným faktorom pri páchaní domáceho násilia je vplyv alkoholu.– Domáca izolácia a karanténne opatrenia prispievajú k častejšiemu výskytu domáceho násilia a násilia v partnerských vzťahoch. Za posledné štyri týždne sa na organizácie, ktoré poskytujú pomoc ženám zažívajúcim násilie, obrátilo celkovo 323 žien. V prípade 129 žien išlo o nové klientky. Vyplýva to zo zistení Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách (KMC).– GP SR zaznamenala nárast počtu trestných konaní vedených za zločin týrania blízkej a zverenej osoby. Ich nárast, ako aj nárast počtu oznamovateľov domáceho násilia zaznamenala počas uvoľňovania opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19. Za štyri mesiace sa počet trestných konaní oproti roku 2019 za rovnaké obdobie zvýšil o 49 percent. Stúpajúci trend sa odzrkadlil aj v počte vznesených obvinení z tohto trestného činu, a to až o 47 percent. Najdôležitejším obdobím boli mesiace marec a apríl.– Počet prípadov násilia na ženách počas domácej izolácie z dôvodu pandémie nového koronavírusu výrazne stúpol. Na služby pre ženy zažívajúce násilie sa počas 11 týždňov obrátilo až 1251 žien, pričom 362 z nich boli nové klientky. Vyplynulo to zo zistení Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR). Zvýšila sa aj intenzita násilia, ktoré ženy zažívali.– Viceprezidentka Policajného zboru Jana Maškarová v Prezidentskom paláci diskutovala s odborníčkami z organizácií pomáhajúcich ženám a deťom zažívajúcim násilie. Predstavila tiež mobilnú aplikáciu Pomáham chrániť na pomoc obetiam domáceho násilia.– Umožnenie diskrétneho oznámenia domáceho násilia a ochrana obetí násilia je hlavným cieľom novej policajnej mobilnej aplikácie Pomáham chrániť. Pilotne ju začali testovať v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK). Aplikáciu si počas mesačnej skúšobnej prevádzky stiahlo asi 600 používateľov.– Informačné kancelárie pre obete trestných činov zaznamenali na začiatku leta výraznejší nárast klientov. Vyše polovice z nich tvorili v období od júna do augusta seniori. Najčastejšie riešili klienti v kanceláriách násilné trestné činy (36,6 percenta), pričom domáce násilie tvorilo až 20,8 percenta všetkých prípadov.– Za prvých deväť mesiacov roku 2020 zaznamenala GP SR vo vzťahu k zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby nárast trestných stíhaní o 36 percent. Kým v roku 2019 bolo za tento zločin vedených 239 trestných stíhaní, v tom istom období roku 2020 to bolo už 325 trestných stíhaní. Najčastejším páchateľom bol muž vo veku 31 až 40 rokov, išlo o páchanie násilia na partnerke, deťoch aj na rodičoch. Významným faktorom bol vplyv alkoholu a iných návykových látok (40 percent prípadov).– Občianske združenie IPčko zaznamenalo na krízovej linke pomoci oproti septembru zvýšený nárast žiadostí o pomoc, a to o 150 percent. Ide o špecializovanú linku pomoci na krízové situácie spôsobené pandémiou nového koronavírusu. Najčastejšími témami kontaktov sú strach, hnev, myšlienky na samovraždu, domáce násilie, strach o budúcnosť aj v súvislosti s ekonomickou situáciou, témou sú aj alkohol a drogy.– Ženy, ktoré zažívajú domáce násilie, sa majú vždy na koho obrátiť a koho požiadať o pomoc. Pripomenula to prezidentka SR Zuzana Čaputová pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách, ktorý pripadá na 25. novembra.