Chronológia vzniku misie NATO v Iraku

Bagdad/Bratislava 6. januára (TASR) - V súvislosti s aktuálnym rozhodnutím irackého parlamentu o ukončení prítomnosti cudzích vojsk v krajine vydal predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) inštrukciu veľvyslancovi SR v NATO v Bruseli. SR má podporiť návrh v prospech ukončenia výcvikovej misie v Iraku a návrat slovenských vojakov na Slovensko v prípade, ak na pondelkovom (6. 1.) rokovaní Severoatlantickej rady bude takýto návrh predložený.



V siedmich zahraničných vojenských misiách a operáciách je aktuálne nasadených 494 slovenských profesionálnych vojakov. V Iraku slúži v rámci nebojovej misie NATO sedem slovenských vojakov.







TASR prináša výberovú chronológiu vzniku Misie NATO v Iraku (NMI):











11. - 12. júla 2018 – Summit potvrdil dôraznú úlohu Aliancie v boji proti terorizmu. Súčasťou tohto úsilia bude vytvorenie nebojovej výcvikovej misie Severoatlantickej aliancie v Iraku – NATO Mission Iraq (NMI) - zameranej na budovanie a profesionalizáciu irackých ozbrojených síl.







31. októbra 2018 - Na základe rozhodnutia vedúcich predstaviteľov Severoatlantickej aliancie počas júlovej vrcholnej schôdzky NATO a požiadavky irackej vlády vznikla misia NATO v Iraku - NATO Mission Iraq (NMI). Je zameraná na mentorovanie a poradenstvo irackých národných obranných štruktúr a vojenských výcvikových zariadení. Misia NMI bola navrhnutá takým spôsobom, aby pomáhala ďalej rozvíjať a udržiavať iracké bezpečnostné štruktúry a inštitúcie, ktoré budú schopné zabrániť vzniku teroristických skupín, akou je Islamský štát.







13. novembra 2018 – Slovenskí profesionálni vojaci a vojenskí policajti budú v Iraku plniť úlohy v rámci nebojovej misie NATO. Návrh na ich vyslanie schválili poslanci výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť. Vyslanie do 42 príslušníkov Ozbrojených síl SR a Vojenskej polície musí ešte schváliť Národná rada Slovenskej republiky.







4. decembra 2018 – Národná rada SR schválila vyslanie 42 príslušníkov Ozbrojených síl SR do Iraku v rámci nebojovej misie NATO, ako aj v rámci spolupráce s ozbrojenými silami USA a Talianska. Pôjde o vojakov a vojenských policajtov. Príslušníci OS SR budú plniť úlohy podpory irackých obranných a bezpečnostných síl a príslušníci Vojenskej polície sa budú podieľať na zabezpečovaní výcviku policajných zložiek irackých obranných a bezpečnostných síl.







10. decembra 2018 – V Martine sa rozlúčili so siedmimi vojakmi, ktorí odišli plniť úlohy v rámci misie NATO v Iraku. V prvej rotácii poslalo Slovensko piatich príslušníkov do veliteľských štruktúr misie a ďalších dvoch príslušníkov do koaličnej misie na zabezpečenie potierania terorizmu a ostatných násilností v Iraku.