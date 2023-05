Takto prebiehali zmeny vo vláde SR od parlamentných volieb v roku 2020

Bratislava 7. mája (TASR) - Eduard Heger požiadal prezidentku Zuzanu Čaputovú o zbavenie poverenia viesť vládu. Oznámil to počas nedeľného vyhlásenia pre médiá. Rozhodol sa tak preto, lebo prezidentka neprijala ani jeden z jeho návrhov, ktoré považoval za stabilnejšie než vymenovanie úradníckej vlády.



TASR prináša v tejto súvislosti výberovú chronológiu zmien vo vláde SR od nástupu kabinetu Igora Matoviča (OĽANO) po parlamentných voľbách, ktoré sa konali 29. februára 2020.











2020







21. marca - Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala vládu Igora Matoviča (OĽANO). Vládnu koalíciu vytvorili OĽANO, Sme rodina, SaS a Za ľudí, v parlamente získali ústavnú väčšinu. Víťaz volieb OĽANO obsadil v kabinete sedem ministerských pozícií, Sme rodina a SaS po tri ministerstvá a strana Za ľudí dve. Hnutiu Sme rodina pripadol aj post predsedu parlamentu, ktorý obsadil Boris Kollár.







2021







12. marca - Prezidentka Zuzana Čaputová prijala demisiu ministra zdravotníctva Mareka Krajčího. Rezort dočasne viedol vtedajší minister financií Eduard Heger (obaja OĽANO). Krajčí sa vrátil do Národnej rady SR ako člen poslaneckého klubu OĽANO.







17. marca - Zuzana Čaputová prijala demisiu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina). Riadenie rezortu dočasne prevzal minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).







22. marca - Predseda SaS, vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík podal demisiu, ktorú doručil prezidentke Zuzane Čaputovej. Tá ju prijala na nasledujúci deň a ministerstvo hospodárstva dočasne viedol minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).







23. marca - Prezidentka prijala demisiu ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí). Rezort spravodlivosti dočasne viedla ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).







25. marca - Zuzana Čaputová prijala demisiu ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) a ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nominant SaS). Vedením rezortu školstva bol poverený vtedajší minister financií Eduard Heger a rezortu diplomacie minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).



- SaS pozastavila svoju účasť v koalícii, pokiaľ premiér Igor Matovič (OĽANO) nepodá demisiu.







30. marca - Prezidentka Zuzana Čaputová prijala demisiu premiéra Igora Matoviča (OĽANO). Následne zostavením novej vlády poverila Eduarda Hegera (OĽANO).







1. apríla - Prezidentka vymenovala vládu premiéra Eduarda Hegera. Zložením bola takmer totožná s vládou Igora Matoviča. Expremiér Matovič sa stal ministrom financií a podpredsedom vlády. Zmena nastala aj na poste ministra zdravotníctva, Mareka Krajčího vystriedal Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).







9. apríla - Do funkcie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny prezidentka Zuzana Čaputová opätovne vymenovala Milana Krajniaka.







8. júna - Prezidentka Zuzana Čaputová prijala demisiu Jána Mičovského (OĽANO) a do funkcie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vymenovala Samuela Vlčana (nominant OĽANO).







2022







31. augusta - Minister hospodárstva a líder SaS Richard Sulík podal demisiu. Zároveň požiadal ostatných ministrov za SaS, aby demisie nepodávali a počkali do 5. septembra. O návrhoch OĽANO na pomoc ľuďom bola SaS podľa jeho slov pripravená konštruktívne rokovať, ale až po odchode lídra OĽANO Igora Matoviča z vlády.







5. septembra - Zvyšní traja ministri za stranu SaS podali demisiu. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, minister školstva Branislav Gröhling a minister zahraničných vecí Ivan Korčok tak nasledovali lídra strany a ministra hospodárstva Richarda Sulíka.







13. septembra - Prezidentka Zuzana Čaputová prijala demisie ministrov za SaS Richarda Sulíka, Márie Kolíkovej, Ivana Korčoka a Branislava Gröhlinga. Zároveň vymenovala nových ministrov. Rezort hospodárstva povedie Karel Hirman, ministerstvo spravodlivosti Viliam Karas a rezort diplomacie Rastislav Káčer. Dočasným vedením ministerstva školstva poverila premiéra Eduarda Hegera.







4. októbra - Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala nového ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Jána Horeckého.







16. decembra - Prezidentka Zuzana Čaputová odvolala vládu Eduarda Hegera (OĽANO). Deň predtým jej parlament vyslovil nedôveru. Zároveň ju dočasne poverila vykonávaním funkcie v obmedzenom rozsahu.







23. decembra - Líder OĽANO Igor Matovič skončil ako minister financií. Vedením rezortu poverila prezidentka dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera (OĽANO).







2023







2. marca - Prezidentka Zuzana Čaputová akceptovala žiadosť dočasne povereného ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) o odchod z čela rezortu. Vedením rezortu zdravotníctva poverila dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera.







7. marca - Dočasne poverený premiér Eduard Heger ohlásil novú stranu Demokrati, ktorej sa stal lídrom. Stranu ohlásil spolu s poslancom Miroslavom Kollárom i dočasne poverenými ministrami Jánom Budajom, Jaroslavom Naďom, Rastislavom Káčerom či Karlom Hirmanom.







4. mája - Dočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan (nominant OĽANO) sa rozhodol pre medializovanú kauzu rodinnej spoločnosti, ktorá dostala štátnu dotáciu 1,4 milióna eur, odstúpiť zo svojho postu.







5. mája - Rastislav Káčer požiadal prezidentku Zuzanu Čaputovú o odobratie poverenia viesť rezort zahraničných vecí.