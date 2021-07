Chýlková: Lasica bol celoživotná elita, jeho odchod bol tiež veľkolepý

Bratislava 20. júla (TASR) - To nie je pravda, to nemôže byť pravda, takí ľudia neodchádzajú. To bola prvá reakcia českej herečky Ivany Chýlkovej, ktorú správa o úmrtí slovenského humoristu, dramatika, prozaika, textára, herca, režiséra a speváka Milana Lasicu zastihla doma.



"Prišiel syn, ktorý ho tiež poznal, povedal mi o tom, nikdy neviem, ako funguje môj mozog, vždy tomu dlho nemôžem uveriť, ale viem, že tieto veci sú fatálne, nemenné. Potom som si prečítala na internete, ako odišiel. On sám bol veľkolepý, pre mňa celoživotná elita, jeho odchod bol tiež veľkolepý, o tom sa môže niekomu len snívať. Bolo v tom niečo vyššie, že zaspieva pieseň Optimista, dvakrát sa ukloní a ide, to je krásne. Keď už to musí byť, tak takto," povedala pre TASR Chýlková, ktorá v pondelok (19. 7.) v Bratislave predstavila nový film Gump - pes, ktorý naučil ľudí žiť.



Podľa Chýlkovej bol Lasica vyhľadávaným hercom aj u českých režisérov najmä pre silu svojej osobnosti. "Mal v sebe múdrosť, sarkazmus, iróniu, sebairóniu, bol výborným glosátorom, takých ľudí veľa nie je," hovorí herečka, ktorú rovnako baví irónia aj sebairónia: "Keď to má chytrý vnútrajšok a nielen obal, ktorý sa tvári, je to vždy vzácnosť."



Chýlková bola naposledy na Slovensku tesne pred pandémiou, s Lasicom sa stretli vo februári 2020 na nakrúcaní televízneho programu Zlaté časy, v ktorom býval stálym hosťom. "Najviac si ho uvedomujem z televíznej tvorby, tzv. zábavných programov, televíznych Silvestrov, scénok s Julom Satinským, pesničiek, tam boli výborní," zaspomínala si Chýlková. "Boli výnimoční, dnes už to tak nie je, všetko je prepojené so sociálnymi sieťami, všetci nakrúcajú, fotia, všetci sa ku všetkému vyjadrujú, slovo úplne stratilo váhu," dodáva herečka. V novom českom filme režiséra a kameramana F. A. Brabca sa predstaví po boku Boleslava Polívku v negatívnej postave Dáše. "Je to dominantná žena, ktorá by rada zostala v záujme svojho partnera, s ktorým žije, ale, bohužiaľ, jej vstúpi do života pes, ktorého sa pokúsi zbaviť," naznačila.