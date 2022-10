Chylo: Rozhodnutie o vodičovi Dušanovi D. nemá vplyv na vyšetrovanie

Bratislava 7. októbra (TASR) - Rozhodnutie súdu, nezobrať vodiča z víkendovej tragédie v centre Bratislavy do väzby, nemá žiadny vplyv na to, že vyšetrovanie bude pokračovať a bude objektívne. V piatok na to poukázal prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava Juraj Chylo.



"Rozhodnutie súdu nemá žiadny vplyv na obvinenie Dušana D. Súd nezastavil stíhanie a ani neoslobodil obvineného spod obvinenia," zdôraznil prokurátor. Vysvetlil, že vyšetrovanie vedú orgány činné v trestnom konaní a súd nie je oprávnený rozhodnúť počas vyšetrovania o opodstatnenosti alebo neopodstatnenosti trestného stíhania.



Zopakoval, že súdne rozhodnutia sa musia v právnom štáte rešpektovať, hoci s nimi verejnosť môže nesúhlasiť. Rozhodnutie nie je právoplatné, prokurátor podal voči nemu sťažnosť. "Trváme na podaní návrhu na vzatie obvineného do väzby," vyhlásil Chylo.



Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Bratislava I prepustil vo štvrtok (6. 10.) obvineného Dušana D., ktorý v opitosti spôsobil tragickú dopravnú nehodu s piatimi obeťami, na slobodu. O sťažnosti prokurátora proti rozhodnutiu bude rozhodovať Krajský súd v Bratislave v piatok 14. októbra. Dušan D. čelí obvineniu z trestného činu všeobecného ohrozenia. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo na doživotie.