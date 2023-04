Plánujete cestovať? Nezabudnite si skontrolovať platnosť dokladov

Bratislava 8. apríla (TARS) - Pred kúpou dovolenky si treba skontrolovať platnosť cestovného pasu. Občania sa tak môžu vyhnúť situácii, keď po zakúpení pobytu zistia, že potrebujú nový cestovný pas a do odchodu si ho nestihnú vybaviť. Skontrolovať treba aj doklady detí. Pre mladšie ako 15 rokov slúži cestovný pas ako doklad totožnosti. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



"Každé dieťa, ktoré ešte nedovŕšilo 15 rokov a nemá vydaný platný plnohodnotný občiansky preukaz s fotografiou, musí mať do štátov, kde je tento doklad postačujúci na vycestovanie, pri vycestovaní do zahraničia platný cestovný pas," pripomenula Bárdyová. Ak pri kontrole nebude mať dieťa vlastný cestovný pas, môžu mať rodičia nepríjemnosti pri dokazovaní, že dieťa patrí im. "Preto treba myslieť v predstihu a na všetko sa pripraviť," upozornila.



Občiansky preukaz aj cestovný pas si možno vybaviť aj pred skončením ich platnosti na ktoromkoľvek oddelení dokladov. Občiansky preukaz je možné bezplatne vymeniť už 180 dní pred skončením jeho platnosti. O prvý občiansky preukaz je možné požiadať 30 dní pred dovŕšením 15 roku veku občana. Pred uplynutím platnosti sa dá vybaviť aj cestovný pas, pretože niektoré krajiny vyžadujú, aby platil ešte aspoň pol roka po návrate zo zahraničia.



Polícia dlhodobo zaznamenáva na oddeleniach dokladov nápor. Od začiatku roka týždenne prijíma v priemere okolo 14.000 žiadostí o vydanie občianskeho preukazu. Priemerný počet žiadostí o cestovný pas za týždeň v súčasnosti narástol z 8500 na viac ako 10.000. Vzhľadom na blížiace sa letné dovolenkové obdobie polícia predpokladá ďalší nárast. Kratšie čakacie doby sú na menších pracoviskách.



Informácie o krajine a podmienky týkajúce sa cestovných dokladov si občania môžu overiť na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.