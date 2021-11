CHYSTÁTE SA DO INDIE? Rezort deplomacie varuje pred horúčkou dengue

Bratislava 5. novembra (TASR) - Veľvyslanectvo SR v Dillí upozorňuje občanov SR cestujúcich do Indie o epidémii vírusu dengue šíreného komármi rodu Aede, čo je pre toto obdobie netypické. Vzhľadom na to, že ide potenciálne o smrteľné ochorenie, vyzýva ľudí na dodržiavanie prevencie. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informuje na webe.



"Viaceré spolkové štáty Indie Harijána, Pandžáb, Radžastan, Tamilnádu, Uttarpradéš, Uttaránčal, Džamú a Kašmír a hlavne Dillí evidovali v októbri 2021 až 1200 prípadov horúčky dengue," priblížilo veľvyslanectvo s tým, že výskyt horúčky je zaznamenaný aj v okolitých štátoch, ako sú Bangladéš a Nepál a môže sa vyskytnúť aj v ďalších štátoch.



V rámci preventívnych opatrení by sa ľudia mali vyhýbať močaristým oblastiam a porastom, používať repelenty a nosiť oblečenie zakrývajúce celé končatiny.



Ak sa u cestujúcich objavenia príznaky, ako bolesť hlavy, kĺbov a horúčka nad 39 stupňov Celzia, mali by urýchlene vyhľadať lekársku pomoc a dodržiavať pokyny miestnych úradov.