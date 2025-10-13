< sekcia Slovensko
Chystáte sa do Ríma? Na toto si dajte pozor
Autor TASR
Bratislava 13. októbra (TASR) - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ríme upozorňuje na štrajk zamestnancov letísk Fiumicino a Ciampino, ktorý bude prebiehať v pondelok od 12.00 do 16.00 h. V dôsledku štrajku môže dôjsť k zrušeniu alebo meškaniu niektorých letov. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informovalo na webe.
„Cestujúcim odporúčame overiť si aktuálne informácie o svojom lete priamo u leteckej spoločnosti a v prípade potreby kontaktovať svojho prepravcu alebo cestovnú kanceláriu,“ doplnil rezort.
